وثيقة سفر مزورة ولاعب يعترف بأنه كولومبي.. الإكوادور تواجه الاستبعاد من كأس العالم 2022 في قطر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية عن وجود أدلة جديدة على وثائق سفر مزورة وتسجيلات صوتية ووثائق تؤكد أن اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيلو ولد في كولومبيا، مما يهدد الإكوادور بالاستبعاد من كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن تلعب الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام قطر (الدولة المستضيفة) في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مستهل مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا هولندا والسنغال إذا لم يصدر أي قرار بإقصائها من البطولة.

وقالت ديلي ميل في تقرير مطول نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين إن الإكوادور تواجه خطر الاستبعاد من كأس العالم في قطر بعد حصول الصحيفة على دليل جديد باعتراف صادم من أحد لاعبي الإكوادور باستخدام شهادة ميلاد مزورة، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف تم تقديمه في تحقيق رسمي تستر عليه اتحاد كرة القدم الإكوادوري.

ونشرت الصحيفة مقطعا صوتيا مسجلا للظهير الأيمن -الذي ظهر في 8 مباريات في تصفيات كأس العالم- يذكر فيه أنه ولد عام 1995 على عكس التاريخ الوارد في شهادة ميلاده الإكوادورية أنه مواليد عام 1998، كما قال اسمه بالكامل مطابقا لتفاصيل شهادة ميلاده الكولومبية بدلا من اسمه الموجود في شهادة الإكوادور.

وأكدت أن التسجيل الصوتي من مقابلة رسمية أجراها رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإكوادوري لكرة القدم "إف إي إف" (FEF) مع كاستيلو عام 2018 والتي اعترف فيها بأنه مولود في كولومبيا، لافتة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) حصل على التسجيلات قبل أيام من إصدار لجنة الاستئناف القرار النهائي بشأن قضية اللاعب المقررة بعد غد الخميس.

Qué dijo el abogado de Byron Castillo sobre los audios que se filtraron 🗣Tras las grabaciones que salieron a la luz que podrían dejar a Ecuador sin Mundial, el representante legal del futbolista se expresó al respecto y fue contundente. 👇https://t.co/K4KP7uLdXp — TyC Sports (@TyCSports) September 13, 2022

ومن بين الاتهامات التي كشفتها التحقيقات أيضا استخراج جوازات سفر مزورة والتستر على جنسية اللاعب الحقيقية وتعدد الهويات، وهو ما دعمته الصحيفة البريطانية في تقريرها بنشر صور لشهادات ميلاد ووثائق تؤكد صحة الادعاء.

وتأتي هذه القضية على خلفية اتهام الاتحاد التشيلي اللاعب كاستيلو بأنه ولد في عام 1995 في توماكو بكولومبيا، وذلك على الرغم من أن جواز سفره يشير إلى أنه ولد في الإكوادور عام 1998.

وفي التفاعلات على الأدلة الجديدة التي كشفت عنها ديلي ميل قال الحكم الدولي القطري سعود العذبة في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء "إن صحت الأخبار فستتلخبط حسابات مجموعة منتخبنا".

تقارير صحفية عالمية 🗞️ منتخب الاكوادور مهدد بالطرد من بطولة كأس العالم قطر 2022 .. هناك شكوك بأن المدافع بيرون كاستيلو لاجئ كولومبي غير شرعي ولا ينتمي للاكوادور وشارك مع المنتخب بأوراق مزورة .. أن صحة الاخبار راح تلخبط حسابات مجموعة منتخبنا 😅#قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022 — سعود العذبة (@saoudalathba) September 13, 2022

وأشار أحد الصحفيين الرياضيين الأفارقة إلى أن الإكوادور خاطرت بـ"طردها" من مونديال قطر بعد الكشف عن التسجيل الصوتي باعتراف اللاعب بالتزوير.

أما الصحفي المكسيكي ألفارو كروز فعلق على احتمالية إقصاء الإكوادور من المونديال، قائلا في تغريدة "إذا تم طرد الإكوادور من كأس العالم بسبب قضية بايرون كاستيلو يجب أن تذهب بيرو إلى قطر 2022 لكونها احتلت المركز الخامس في كونميبول، وسيكون ذلك عادلا".

في المقابل، أبدى صحفيون رياضيون وناشطون تعاطفهم مع اللاعب صاحب القضية، حيث رأى بعضهم أنه هو من سيكون الضحية في النهاية، ووصفه أحدهم بـ"المسكين"، وربما لا تتم معاقبة الإكوادور بإخراجها من كأس العالم.

Ecuador risk being kicked out of the #FIFAWorldCup after audio, documents proved Byron Castillo admitted to using a false birth certificate.

Chilean FA lodged an official complaint to FIFA in April claiming that Castillo falsified his birth documents and was an illegal immigrant. pic.twitter.com/N8BIqU43jr — Erik (@EricNjiiru) September 13, 2022

Si echan a Ecuador del Mundial por el tema de Byron Castillo debe ir Perú a Qatar 2022 por haber sido 5to de Conmebol, sería lo Justo. — Alvaro Cruz Santibáñez (@AlvaroCruzS) September 12, 2022

Entendiendo la naturaleza del caso, y conociendo los reglamentos de FIFA y los casos anteriores, dudo mucho que Ecuador se quede sin Mundial, aún con esos audios. Al que van a cepillar va a ser a Byron Castillo. — Martín del Palacio Langer (@martindelp) September 12, 2022

Sigue la novela Ecuador/Chile/Byron Castillo. Lo único que puedo decir es pobre Byron Castillo. Lo mal que la debe estar pasando. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 12, 2022

Byron Castillo’s lawyer, Andrés Holguin spoke about the “evidence”: "That audio here in Ecuador has already been presented to the Court, it has already been used and two judges rejected it because it was not valid proof and there was no proof that was Castillo’s voice”. — Diego Montalvan (@DMontalvan) September 13, 2022

Some points on the Byron Castillo case: – Thursday is the FIFA Appeals Commission meeting

– The audio that has been released was already heard in Ecuador courts

– Despite that the FEF officially ruled Castillo an 🇪🇨 citizen in 2019

– FIFA have been investigating since April — Diego Montalvan (@DMontalvan) September 12, 2022