عودة زياش وتعزيزات جديدة.. وليد الركراكي يعلن قائمته الأولى مع منتخب المغرب

أعلن المدرب الجديد لمنتخب المغرب وليد الركراكي أول قائمة له مع منتخب "أسود الأطلس"، وشهدت القائمة عودة مهاجم نادي تشلسي حكيم زياش ويونس بلهندة لاعب أضنة سبور التركي، مع تسجيل لاعبين اثنين أول حضور لهما مع المنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022.

وعاد زياش إلى منتخب المغرب بعد أن أعلن في السابق اعتزاله الدولي وربط أي عودة للفريق برحيل المدرب السابق وحيد خليلوزيتش، وهو نفس الشيء الذي طالب به يونس بلهندة الذي شارك في كأس العالم 2018 وكان نجم الفريق وقتها تحت قيادة المدرب السابق هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي حاليا.

وقال الركراكي إن "التواصل مع زياش كان سهلا"، وأشار إلى أنه بذل كل الجهود الممكنة لإقناع النجم السابق لنادي أياكس أمستردام بالعودة إلى صفوف "أسود الأطلس".

وأضاف "تحدثت إليه كمدرب للمنتخب، وشرحت له أننا بحاجة إلى أفضل اللاعبين وهو بينهم، ولا يمكن أن نخوض نهائيات كأس العالم في غياب لاعب بقيمة وجودة زياش".

واعتبر -في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)- أن زياش سيمنح الإضافة اللازمة لمنتخب المغرب الذي يستعد لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال "زياش سيعطينا الإضافة وسيأتي ليقاتل، زياش يحب بلاده وأظهر ذلك منذ البداية بتفضيله الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي مثل (أشرف) حكيمي و(نصير) مزراوي خلافا للاعبين آخرين، وبالنسبة لي اللاعب الذي يختار بلاده سأساعده ولكن بالجودة".

وتابع "رغم أنه لا يلعب بانتظام في تشلسي -وهذه حالة العديد من اللاعبين الدوليين في صفوف النادي اللندني والذين لا يلعبون بانتظام أيضا- فإن لاعبا مثل حكيم يجب وضعه في أفضل الظروف ليقدم لنا الأفضل، وهو سعيد بذلك، خصوصا أنه غاب لأكثر من عام ونصف عن المنتخب".

وخاض زياش (28 عاما) 40 مباراة دولية مع أسود الأطلس وسجل 17 هدفا، وغاب عن صفوف المنتخب منذ أشهر، ولم يشارك في كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي جرت مطلع العام الحالي في الكاميرون.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي أول ظهور لوليد شريدة لاعب نادي باري الإيطالي وعبد الحميد الصابري لاعب سامبدوريا الإيطالي.

ويخوض منتخب المغرب مباراتين وديتين أمام تشيلي وباراغواي في 23 و27 سبتمبر/أيلول الحالي، لاستكمال الاستعدادات لكأس العالم التي يشارك فيها المغرب بالمجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا وكرواتيا.