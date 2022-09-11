قطر تنظم بطولة لمشجعي كأس العالم خلال مونديال 2022

في إطار الفعاليات المصاحبة لمونديال قطر، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث -اليوم الأحد- تنظيم بطولة في كرة القدم للمشجعين خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر، بمشاركة 32 فريقًا من مشجعي الدول التي تتنافس منتخباتها في المونديال المقررة إقامته في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ويستضيف مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة منافسات كأس المشجعين، التي تتواصل على مدى 4 أيام، من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الثاني من ديسمبر/كانون الأول، بنظام كرة القدم الخماسية.

وتتنافس الفرق المشاركة على غرار مراحل منافسات كأس العالم، بداية بدور المجموعات، ثم الأدوار الإقصائية، حتى تتويج البطل عقب المباراة النهائية.

وقالت فاطمة النعيمي المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث "لا شك أن المشجعين هم العنصر الأساسي لنجاح استضافة أول نسخة من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط، ونحن متحمسون لتنظيم هذه البطولة للمشجعين، ونتوقع أن تخلق منافساتها أجواءً رائعة، حيث تجمع مشجعين من كل مكان يشاركون شغفهم وحماستهم للعبة الأكثر شعبية في العالم".

ووضعت اللجنة شروطا للفرق المشاركة، منها: ألا يقل عمر المشجع المشارك في البطولة عن 18 عامًا، وأن يكون مواطنًا أو مقيمًا في البلد الذي يرغب في تمثيله بالبطولة، وينبغي أن تكون لدى المتقدم الذي سيقع عليه الاختيار خطط للحضور إلى قطر خلال البطولة، إذا كان مقيمًا خارج الدولة، حيث لن يتحمل المنظمون أي تكلفة تتعلق بتذاكر الطيران أو الإقامة أو غيرها.

وتتعاون اللجنة العليا مع الجهات المحلية المعنية بتوسيع نطاق ممارسة كرة القدم على مستوى المجتمع، لدعم جهود تنظيم كأس المشجعين، وسيتولى إدارة المباريات عدد من الحكام من مجتمع كرة القدم المتنامي في قطر.