شاهد.. أسنسيو غاضب من عدم إشراكه في مباراة ريال مدريد ومايوركا

يبدو أن أيام النجم الإسباني ماركو أسنسيو مع ريال مدريد باتت معدودة؛ بعد ردة فعله الغاضبة التي التقطتها الكاميرات في فوز "الملكي" الكبير على ريال مايوركا 4-1، اليوم الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ70 من المباراة، استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرينغي" 3 لاعبين لإشراكهم في المباراة، لم يكن من بينهم أسنسيو، الأمر الذي أدخله في نوبة غضب كبيرة على مقاعد البدلاء.

وعن هذه الحادثة، قال أنشيلوتي "أسنسيو غاضب لأنه لا يلعب، وأنا متفق معه، ولهذا سأضع ذلك في الحسبان".

وينتهي عقد الدولي الإسباني مع الريال في صيف 2023.

Footage of Asensio going mad after realizing he wont play a minute yet again! pic.twitter.com/WkYv7Fdzw2

— HD (@HusuJr) September 11, 2022