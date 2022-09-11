شاهد.. أسنسيو غاضب من عدم إشراكه في مباراة ريال مدريد ومايوركا

يبدو أن أيام النجم الإسباني ماركو أسنسيو مع ريال مدريد باتت معدودة؛ بعد ردة فعله الغاضبة التي التقطتها الكاميرات في فوز "الملكي" الكبير على ريال مايوركا 4-1، اليوم الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ70 من المباراة، استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرينغي" 3 لاعبين لإشراكهم في المباراة، لم يكن من بينهم أسنسيو، الأمر الذي أدخله في نوبة غضب كبيرة على مقاعد البدلاء.

اسنسيو كان غاضباً لعدم إشراكه pic.twitter.com/yDcxGOxBmI — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) September 11, 2022

وعن هذه الحادثة، قال أنشيلوتي "أسنسيو غاضب لأنه لا يلعب، وأنا متفق معه، ولهذا سأضع ذلك في الحسبان".

وينتهي عقد الدولي الإسباني مع الريال في صيف 2023.

Footage of Asensio going mad after realizing he wont play a minute yet again! pic.twitter.com/WkYv7Fdzw2 — HD (@HusuJr) September 11, 2022

وكان الريال استعاد صدارة الليغا من غريمه برشلونة، بفوزه الكبير على مايوركا.

وحقق ريال مدريد انتصاره الخامس على التوالي، ليتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة.

وسجل أهداف ريال الأربعة: فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور ورودريغو وأنطونيو روديغر.