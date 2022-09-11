كرة قدم

شاهد.. أسنسيو غاضب من عدم إشراكه في مباراة ريال مدريد ومايوركا

ماركو أسنسيو لاعب ريال مدريد (مواقع التواصل)
عقد أسنسيو ينتهي مع ريال مدريد في صيف 2023 (مواقع التواصل)
11/9/2022

يبدو أن أيام النجم الإسباني ماركو أسنسيو مع ريال مدريد باتت معدودة؛ بعد ردة فعله الغاضبة التي التقطتها الكاميرات في فوز "الملكي" الكبير على ريال مايوركا 4-1، اليوم الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ70 من المباراة، استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرينغي" 3 لاعبين لإشراكهم في المباراة، لم يكن من بينهم أسنسيو، الأمر الذي أدخله في نوبة غضب كبيرة على مقاعد البدلاء.

وعن هذه الحادثة، قال أنشيلوتي "أسنسيو غاضب لأنه لا يلعب، وأنا متفق معه، ولهذا سأضع ذلك في الحسبان".

وينتهي عقد الدولي الإسباني مع الريال في صيف 2023.

وكان الريال استعاد صدارة الليغا من غريمه برشلونة، بفوزه الكبير على مايوركا.

وحقق ريال مدريد انتصاره الخامس على التوالي، ليتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة.

وسجل أهداف ريال الأربعة: فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور ورودريغو وأنطونيو روديغر.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي