استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه برشلونة، بعد فوز الملكي الكبير 4-1 على ريال مايوركا، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الليغا.

وحقق ريال مدريد انتصاره الخامس على التوالي ليتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة، في حين تجمد رصيد مايوركا عند 5 نقاط بالمركز 13.

وأعاد هدف فيدريكو بالبيردي، بعد مجهود فردي رائع قبل نهاية الشوط الأول، ريال مدريد في النتيجة بعدما منح فيدات موريكي مايوركا التقدم. وسجل فينيسيوس الهدف الثاني، قبل أن يضيف رودريغو وأنطونيو روديغر الهدفين الثالث والرابع.

أنشيلوتي: كنا نعرف أنهم سيصعبون الأمور

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد "كنا نعرف أنهم سيصعبون الأمور علينا، أحسنوا الدفاع وسجلوا من كرة ثابتة، وكان من الصعب أن ندخل في أجواء المباراة".

وأضاف "ولكننا حافظنا على هدوئنا، وكانت لدينا القدرات اللازمة لنتقدم في المباراة. لم نقدم أفضل مستوياتنا في الشوط الأول، ولكننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".

وبعدما أخفق في التسجيل في أول 40 ثانية عندما تصدى الحارس تيبو كورتوا لمحاولته، فاجأ فيدات موريكي جماهير ريال مدريد في ملعبه سانتياغو برنابيو بتسجيله هدف التقدم لمايوركا في الدقيقة 35 بضربة رأس في غياب الرقابة الدفاعية، وبدا أن حامل اللقب سينهي الشوط الأول متأخرا في النتيجة للمرة الأولى هذا الموسم.

لكن سرعان ما عدل ريال مدريد النتيجة، إذ أنهى الشوط الأول بالتعادل بهدف رائع سجله بالبيردي بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وواجه ريال صعوبة ليدخل في أجواء المباراة، بخاصة في شوط أول متواضع في غياب نجمه المصاب كريم بنزيمة.

ولكن الأمور تغيرت في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما انطلق بالبيردي بطول الملعب قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء كرة صاروخية سكنت "المقص" الأيسر لمرمى مايوركا.

وهيمن صاحب الضيافة على الكرة في الشوط الثاني، ولكنه كان محظوظا إذ أخطأت تسديدة أنطونيو سانشيز المرمى الخالي في إحدى المرات القليلة التي تقدم فيها مايوركا للأمام.

ونجح فينيسيوس في التسجيل قبل 18 دقيقة على نهاية المباراة، عندما هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، في حين أحرز رودريغو الهدف الثالث مكللا انطلاقة رائعة ببراعة (89)، قبل أن يسجل روديغر أول أهدافه بقميص ريال مدريد في الدقائق الأخيرة (90+3).