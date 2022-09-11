ريال مدريد يواصل انطلاقته المثالية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني من برشلونة
استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه برشلونة، بعد فوز الملكي الكبير 4-1 على ريال مايوركا، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الليغا.
وحقق ريال مدريد انتصاره الخامس على التوالي ليتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة، في حين تجمد رصيد مايوركا عند 5 نقاط بالمركز 13.
وأعاد هدف فيدريكو بالبيردي، بعد مجهود فردي رائع قبل نهاية الشوط الأول، ريال مدريد في النتيجة بعدما منح فيدات موريكي مايوركا التقدم. وسجل فينيسيوس الهدف الثاني، قبل أن يضيف رودريغو وأنطونيو روديغر الهدفين الثالث والرابع.
هنا ملخص رباعية "البيرنابيو" ومواصلة صدارة الترتيب @realmadridarab 📺🔝😌#RealMadridRCDMallorca 4-1#LaLigaSantander pic.twitter.com/BmAO4JKYJf
— LaLiga (@LaLigaArab) September 11, 2022
أنشيلوتي: كنا نعرف أنهم سيصعبون الأمور
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد "كنا نعرف أنهم سيصعبون الأمور علينا، أحسنوا الدفاع وسجلوا من كرة ثابتة، وكان من الصعب أن ندخل في أجواء المباراة".
وأضاف "ولكننا حافظنا على هدوئنا، وكانت لدينا القدرات اللازمة لنتقدم في المباراة. لم نقدم أفضل مستوياتنا في الشوط الأول، ولكننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".
رأسية فيدات موريكي تسكن شباك ريال مدريد #الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/2eP7Q7W6dT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 11, 2022
وبعدما أخفق في التسجيل في أول 40 ثانية عندما تصدى الحارس تيبو كورتوا لمحاولته، فاجأ فيدات موريكي جماهير ريال مدريد في ملعبه سانتياغو برنابيو بتسجيله هدف التقدم لمايوركا في الدقيقة 35 بضربة رأس في غياب الرقابة الدفاعية، وبدا أن حامل اللقب سينهي الشوط الأول متأخرا في النتيجة للمرة الأولى هذا الموسم.
لكن سرعان ما عدل ريال مدريد النتيجة، إذ أنهى الشوط الأول بالتعادل بهدف رائع سجله بالبيردي بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
فالفيردي ينثر سحره #الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/Vkr94t7heO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 11, 2022
وواجه ريال صعوبة ليدخل في أجواء المباراة، بخاصة في شوط أول متواضع في غياب نجمه المصاب كريم بنزيمة.
ولكن الأمور تغيرت في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما انطلق بالبيردي بطول الملعب قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء كرة صاروخية سكنت "المقص" الأيسر لمرمى مايوركا.
وهيمن صاحب الضيافة على الكرة في الشوط الثاني، ولكنه كان محظوظا إذ أخطأت تسديدة أنطونيو سانشيز المرمى الخالي في إحدى المرات القليلة التي تقدم فيها مايوركا للأمام.
"مايوركا" كاد أن يسجل الهدف الثاني 💥⚽#RealMadridRCDMallorca#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/S71kSnKbxl
— LaLiga (@LaLigaArab) September 11, 2022
ونجح فينيسيوس في التسجيل قبل 18 دقيقة على نهاية المباراة، عندما هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، في حين أحرز رودريغو الهدف الثالث مكللا انطلاقة رائعة ببراعة (89)، قبل أن يسجل روديغر أول أهدافه بقميص ريال مدريد في الدقائق الأخيرة (90+3).