حظي فريق ريال مدريد باحتفاء واسع بعد فوزه على فريق ريال مايوركا الإسباني بـ4 أهداف، وتصدرت سجدة اللاعب الألماني أنطونيو روديغر تفاعلات المشاركين بعد تسجيله هدفه الأول في مسيرته مع ريال مدريد.

وفاز الريال بـ4 أهداف رغم تأخره بهدف في بداية المباراة، حيث تعادل بعدها فيدريكو فالفيردي بتسديدة متقنة، قبل أن يضيف فينسيوس جونيور ورودريغو غويس وأنطونيو روديغر باقي الأهداف.

ويعد فوز ريال مدريد هو السابع له على التوالي خلال الموسم الحالي في كل البطولات، ليحقق بذلك بداية مميزة جعلته في صدارة الدوري الإسباني.

وحسب ما أوردته وكالة سكواكا للإحصاءات، فإن ريال مدريد يمتلك رقمًا مميزًا كونه النادي الوحيد الذي حقق الفوز بنسبة 100% في الدوريات الخمس الكبرى منذ بداية الموسم الجاري.

Real Madrid are the only club with a 100% record in Europe's top five leagues in 2022/23. 😤 pic.twitter.com/YO7PuhO7yG — Squawka (@Squawka) September 11, 2022

واحتفى جمهور ريال مدريد الملقب بـ"سيد أوروبا" بتألق فريقه، حيث علق مغردون أن بداية الفريق جاءت مميزة وغير متوقعه، لكن الرهان الأبرز سيكون في الاستمرار على ذلك.

وعلق مغردون على تألق لاعبي الفريق اللافت، حيث ظهر فالفيردي وفينسيوس جونيور بأداء مميز، وتمكنوا من قيادة الفريق للفوز رغم غياب النجم الأول كريم بنزيمة للإصابة.

بات روديغر ثاني لاعب ألماني فقط يهز الشباك في أربع من الدوريات الخمس الكبرى بعد مواطنه شكودران مصطفي. وهز روديغر الشباك تسع مرات في الدوري الإنكليزي (مع تشيلسي) ومرتين في كل من الدوريين الألماني (مع شتوتغارت) والإيطالي (مع روما).#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/CGKYbNmFIU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 11, 2022

سجود روديغر

واحتفى رواد المنصات باللاعب الألماني أنطونيو روديغر، الذي افتتح أهدافه مع ريال مدريد بتسجيله الهدف الرابع في المباراة، وأتبعه بالسجود احتفالًا بالهدف.

ونشر اللاعب الألماني صورة سجوده عبر حسابه على تويتر معلقا "الحمد لله"، لتنهال التفاعلات على التغريدة، حتى تخطت 70 ألف إعجاب خلال 3 ساعات فقط.

وعلق المغردون بأن سجود روديغر لا يعد أمرًا مألوفًا في ريال مدريد، حيث لم يمتلك النادي عددا كبيرا من اللاعبين المسلمين، ولذلك فإن سجدة روديغر كانت الأولى للاعب في ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو منذ وقت طويل.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، كما حقق الفوز في مباراته الأولى في مجموعات دوري الأبطال أمام سيلتك الأسكتلندي، إذ يسعى للحفاظ على لقب البطولة التي حققها العام الماضي.

People will watch Valverde play and swear on their life this guy is just some workhorse. One of the most underrated players on the planet — Lyés (@LyesBouzidi10) September 11, 2022

كنت فرحان اوى اوى لما سجد علطول اول ما جاب الجول ♥️ https://t.co/3zUnWxMFsh — أووسامة (@thatswhatossaid) September 11, 2022

صورة اليوم و كل يوم : سجود روديغير بعد تسجيله هدف ريال مدريد الرابع ♥️ pic.twitter.com/M2vfb5deIB — محمود ⑭ ㉟ (@MH_1902) September 11, 2022

فريقنا صلب ذهنيًا جدًا،

أكتر فريق عنده حضور ذهني في الدوريات الخمسة الكبرى الأمر اللي خلانا نحسم نقط وماتشات كتير. https://t.co/fQ88UybBdJ — marshall (@MostafaKhedr_) September 11, 2022

تعجبني للغاية ثقة هذا الفريق في الملعب وأن الفوز قادم لا محالة .. ويعجبني أكثر الفوز اليوم بمن حضر في غياب قائد المنظومة كريم بنزيما. فينسيوس يواصل العمل برغبة أن يكون قائد مشروع .. رودريغيو كما العادة حاضر عند الطلب. مبروك مدريديستا. pic.twitter.com/BcE95c4lS0 — أحمد أبوقورة (@Ahmed_Aboqura) September 11, 2022