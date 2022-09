حظي فريق ريال مدريد باحتفاء واسع بعد فوزه على فريق ريال مايوركا الإسباني بـ4 أهداف، وتصدرت سجدة اللاعب الألماني أنطونيو روديغر تفاعلات المشاركين بعد تسجيله هدفه الأول في مسيرته مع ريال مدريد.

وفاز الريال بـ4 أهداف رغم تأخره بهدف في بداية المباراة، حيث تعادل بعدها فيدريكو فالفيردي بتسديدة متقنة، قبل أن يضيف فينسيوس جونيور ورودريغو غويس وأنطونيو روديغر باقي الأهداف.

ويعد فوز ريال مدريد هو السابع له على التوالي خلال الموسم الحالي في كل البطولات، ليحقق بذلك بداية مميزة جعلته في صدارة الدوري الإسباني.

وحسب ما أوردته وكالة سكواكا للإحصاءات، فإن ريال مدريد يمتلك رقمًا مميزًا كونه النادي الوحيد الذي حقق الفوز بنسبة 100% في الدوريات الخمس الكبرى منذ بداية الموسم الجاري.

Real Madrid are the only club with a 100% record in Europe's top five leagues in 2022/23. 😤 pic.twitter.com/YO7PuhO7yG

واحتفى جمهور ريال مدريد الملقب بـ"سيد أوروبا" بتألق فريقه، حيث علق مغردون أن بداية الفريق جاءت مميزة وغير متوقعه، لكن الرهان الأبرز سيكون في الاستمرار على ذلك.

وعلق مغردون على تألق لاعبي الفريق اللافت، حيث ظهر فالفيردي وفينسيوس جونيور بأداء مميز، وتمكنوا من قيادة الفريق للفوز رغم غياب النجم الأول كريم بنزيمة للإصابة.

واحتفى رواد المنصات باللاعب الألماني أنطونيو روديغر، الذي افتتح أهدافه مع ريال مدريد بتسجيله الهدف الرابع في المباراة، وأتبعه بالسجود احتفالًا بالهدف.

ونشر اللاعب الألماني صورة سجوده عبر حسابه على تويتر معلقا "الحمد لله"، لتنهال التفاعلات على التغريدة، حتى تخطت 70 ألف إعجاب خلال 3 ساعات فقط.

وعلق المغردون بأن سجود روديغر لا يعد أمرًا مألوفًا في ريال مدريد، حيث لم يمتلك النادي عددا كبيرا من اللاعبين المسلمين، ولذلك فإن سجدة روديغر كانت الأولى للاعب في ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو منذ وقت طويل.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، كما حقق الفوز في مباراته الأولى في مجموعات دوري الأبطال أمام سيلتك الأسكتلندي، إذ يسعى للحفاظ على لقب البطولة التي حققها العام الماضي.

People will watch Valverde play and swear on their life this guy is just some workhorse. One of the most underrated players on the planet

— Lyés (@LyesBouzidi10) September 11, 2022