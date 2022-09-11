كأس العالم|كرة قدم

بالفيديو.. أبو تريكة يشارك في مباراة استعراضية على هامش كأس لوسيل

ابو تريكة
أبو تريكة (يمين) مع مروان سري أحد صناع المحتوى (مواقع التواصل)
11/9/2022-|آخر تحديث: 12/9/202211:50 AM (مكة المكرمة)

شارك النجم المصري السابق محمد أبو تريكة أمس السبت في مباراة استعراضية لكرة القدم مع عدد من صناع المحتوى العربي، وذلك على هامش مباراة كأس سوبر لوسيل التي فاز فيها الهلال السعودي على الزمالك المصري.

ووثق المشاركون صورهم وفيديوهاتهم مع النجم المصري المعتزل الذي حضر إلى الملعب من دون ارتداء ملابس رياضية، ويبدو أنه شارك في المباراة رغم عدم تجهزه لذلك.

وشارك صانع المحتوى العربي المعروف عمرو نصوحي فيديو مع أبو تريكة عبر حسابه على تيك توك، وفيه مازح أبو تريكة الجميع حول قدرته على إمداده بالأهداف ليصبح هداف الدوري المصري.

@nsoo7y

نصوحي .. هداف الدوري المصري ❤️❤️❤️

♬ El Haraka de – Ahmed Helmy

ونشر مروان سري وممدوح نصر الله صورًا تجمعهم بأبو تريكة، وكتب سري عبر حسابه على تويتر "أنا اليوم لعبت مع أبو تريكة، وعملي أسيست، وأحرزت هدفا من تمريرته السحرية، شكرًا مش عايز (لا أريد) حاجة يا دنيا تاني".

وكان عدد من صناع المحتوى قد حضروا في قطر لمتابعة كأس سوبر لوسيل، ووثق عدد منهم رحلته ووجوده في المباراة التي أقيمت أول أمس.

@marwanserry

عملنا احتفال ابو تريكة مع ابو تريكة 😍🙉 #ابو_تريكة #abutreka #الاهلي #تريكة #سري #مروان_سري #ارزع #ahly #fyp

♬ original sound – Marwan Serry

وكان كأس سوبر لوسيل قد أقيم مساء الجمعة بين الهلال السعودي والزمالك المصري، وانتهى بفوز الهلال بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويعدّ ملعب لوسيل أحد أبرز ملاعب مونديال قطر، حيث من المنتظر أن يستضيف الحدث الرياضي الأهم في هذا العام وهو نهائي كأس العالم.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022 بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول وهو اليوم الوطني لدولة قطر، حيث تعدّ تلك الاستضافة الأولى عربيا، ومن المنتظر أن تشهد قطر كثيرا من الفعاليات حتى انطلاق المونديال.

المصدر : وكالة سند