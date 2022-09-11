شارك النجم المصري السابق محمد أبو تريكة أمس السبت في مباراة استعراضية لكرة القدم مع عدد من صناع المحتوى العربي، وذلك على هامش مباراة كأس سوبر لوسيل التي فاز فيها الهلال السعودي على الزمالك المصري.

ووثق المشاركون صورهم وفيديوهاتهم مع النجم المصري المعتزل الذي حضر إلى الملعب من دون ارتداء ملابس رياضية، ويبدو أنه شارك في المباراة رغم عدم تجهزه لذلك.

تخيل تبقا نازل حجز كورة تلاقي ابوتريكه بيلعب معاك 😍♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ @trikaofficial pic.twitter.com/5i7tswBbyT — 🇪🇬85:45Mostafa.Fouda🇿🇦74 (@mostafafouda74) September 11, 2022

وشارك صانع المحتوى العربي المعروف عمرو نصوحي فيديو مع أبو تريكة عبر حسابه على تيك توك، وفيه مازح أبو تريكة الجميع حول قدرته على إمداده بالأهداف ليصبح هداف الدوري المصري.

ونشر مروان سري وممدوح نصر الله صورًا تجمعهم بأبو تريكة، وكتب سري عبر حسابه على تويتر "أنا اليوم لعبت مع أبو تريكة، وعملي أسيست، وأحرزت هدفا من تمريرته السحرية، شكرًا مش عايز (لا أريد) حاجة يا دنيا تاني".

أبو تريكة وسط مجموعة من نشطاء السوشيال ميديا على هامش افتتاح ملعب نهائي كأس العالم ❤️ pic.twitter.com/JTEMX1yPvX — Ahly Insider (@AhlyInsider) September 10, 2022

وكان عدد من صناع المحتوى قد حضروا في قطر لمتابعة كأس سوبر لوسيل، ووثق عدد منهم رحلته ووجوده في المباراة التي أقيمت أول أمس.

وكان كأس سوبر لوسيل قد أقيم مساء الجمعة بين الهلال السعودي والزمالك المصري، وانتهى بفوز الهلال بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويعدّ ملعب لوسيل أحد أبرز ملاعب مونديال قطر، حيث من المنتظر أن يستضيف الحدث الرياضي الأهم في هذا العام وهو نهائي كأس العالم.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022 بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول وهو اليوم الوطني لدولة قطر، حيث تعدّ تلك الاستضافة الأولى عربيا، ومن المنتظر أن تشهد قطر كثيرا من الفعاليات حتى انطلاق المونديال.

طيب ع فكره بقا الراجل اللى واقف وبيهزر مع ابو تريكه ده من قنا و ساكن جنبى .. وبعد كده يا دوك انت بعد الواقفه دى اسمك يتحط فى جمله مع اى حد عادى يعنى .. بجد انا فخور بيك كواحد من منطقتى وصل للمكانه دى ربنا يباركلك ويزيدك يا دكتور @MamdouhNasrAllh pic.twitter.com/rG0sNHagOy — حۡــڼۨــڣــۑْۧ 🦅🚩 (@HANAFI1907) September 11, 2022

انهاردة هيسجل التاريخ اني جبت جول بأسيست من محمد محمد محمد ابو تريكة ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Vq3LeGnEOe — عمرو نصوحي (@Nsoo7y) September 10, 2022

يا جماعة انا النهارده لعبت مع ابو تريكة و عملي اسيست و جبت جون من تمريرته السحرية !! شكرا مش عايز حاجة يا دنيا تاني !! 😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/7XBDMr1NTU — Marwan Serry (@Serrymarwan) September 10, 2022