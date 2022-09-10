توّج فريق نهضة بركان المغربي بكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 2-صفر على مواطنه الوداد البيضاوي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وافتتح شرقي البحري التسجيل لنهضة بركان من ضربة رأسية رائعة في الدقيقة 32، وعزز سفيان المودن بالهدف الثاني من ضربة جزاء.

وهذا هو اللقب الثالث في العام الحالي لنهضة بركان، إذ سبق أن توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما فاز بكأس العرش المغربي بركلات الترجيح على حساب الوداد أيضا.

التتويج بالذهب، لحظات لا تُنسى من الفخر! 🤩 نهضة بركان يرفع كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه. 🏆#TotalEnergiesCAFSC | @RSBfootball pic.twitter.com/d3NHl9fqrg — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 10, 2022

ومنح البحري التقدم لنهضة بركان عندما حول تمريرة حمزة الموساوي من الناحية اليسرى بضربة رأس على يسار الحارس أحمد رضا التاكناوتي.

وحاول الوداد -بطل دوري الأبطال- التعويض، لكن الحارس حمزة الحمياني أبعد كرة من يحيى جبران، ثم تسديدة من يحيى عطية الله في نهاية الشوط الأول.

وضغط الوداد في الشوط الثاني، واستغل نهضة بركان المساحات ليحصل شادراك موزونجو على ركلة جزاء نفذها المودن بنجاح.

واحتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال ركلة جزاء للوداد بعد سقوط البديل محمد أوناجم، لكنه ألغاها بعد مراجعة الواقعة في شاشة خارج الملعب بعد طلب من حكم الفيديو المساعد.

وتكرر الأمر عندما احتسب غربال ركلة جزاء ثانية لنهضة بركان، قبل أن يتدخل حكم الفيديو لإلغائها أيضا.

وسبق لنهضة بركان خوض مباراة السوبر الأفريقي، حينما خسر في نسخة 2021 أمام الأهلي المصري صفر-2 في العاصمة القطرية الدوحة.