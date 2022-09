"لا ينبغي الحزن على وفاتها".. لاعب سابق يثير غضب البريطانيين بعد رحيل الملكة إليزابيث

أثار اللاعب الإنجليزي السابق تريفور سنكلير الغضب في بريطانيا بعد تغريدة على موقع تويتر رأى فيها أن "السود والملونين لا ينبغي لهم الحزن" على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث يوم الخميس عن 96 عاما، قضت 70 عاما منها على العرش، وسارعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإعلان تأجيل المرحلة السابعة من المسابقة التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع احتراما لمشاعر الحزن في البلاد.

ووسط حالة الحداد التي عمّت البلاد، نشر سنكلير تغريدة، وكتب بعد ساعات من إعلان وفاة الملكة "الأشخاص السود والملونون لا ينبغي لهم الحزن على وفاة الملكة" لأن العنصرية ازدهرت في عهدها.

ورغم حذف التغريدة بعد وقت قصير من نشرها، فإن ردود الفعل لم تتوقف، وعبّر كثير من المعلقين عن غضبهم من موقف اللاعب الذي شارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2002.

وطالب عدد من المعلقين من إذاعة "توك سبورت" (talkSPORT) الاستغناء عن خدمات سنكلير الذي يعمل محللا رياضيا لدى المحطة، وقالت المحطة إنها تحقق في ما نشره، وذكرت في تغريدة "لقد كنا نحاول إجراء اتصال مع تريفور سنكلير بعد الآراء التي عبّر عنها على حسابه بتويتر؛ لا تدعم توك سبورت تلك الآراء المعبر عنها وهي تحقق في الأمر. لن يظهر سنكلير على الهواء أثناء إجراء تحقيق شامل في ظروف تغريدته وتوقيتها".

واعتذر الرجل البالغ من العمر 49 عاما في وقت لاحق، وقال عبر حسابه في تويتر "تغريدتي كانت في توقيت سيئ كانت فيه العائلة المالكة وكثيرون في أنحاء العالم حزينين على الملكة، أعتذر عن أي إساءة مسّت من هم في حداد على الملكة".

My tweet yesterday was ill timed at a time when the royal family, and many around the world were grieving for the Queen. I apologise for any offence caused to those mourning The Queen.

— Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) September 9, 2022