رابطة الدوري الإسباني ترفع سقف الإنفاق الخاص ببرشلونة وريال مدريد يتصدر القائمة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنها رفعت سقف الإنفاق الخاص بنادي برشلونة بواقع 800 مليون يورو من أجل تمكينه من تجاوز عجز الإنفاق، بعد أن باع بعض أصوله بهدف تحقيق التوازن المالي هذا العام.

وفي العام الماضي منح برشلونة سقف إنفاق بقيمة 96 مليون يورو، لكنه واجه عجزا بقيمة 144 مليون يورو بحلول يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك يعني أنه كان يتعين على النادي الكتالوني البحث عن بعض المدخرات للتعاقد مع لاعبين جدد، بعد أن تراكمت ديونه والتزاماته لتصل إلى 1.35 مليار يورو، منها ديون بقيمة 673 مليون يورو للبنوك.

ونتيجة لهذه الأوضاع المالية، قالت رابطة الدوري الإسباني الليلة الماضية إنها رفعت سقف الإنفاق الخاص ببرشلونة إلى 656 مليون يورو في موسم 2022-2023 الحالي.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه سيتعين على برشلونة الاستمرار في خفض فاتورة الرواتب للحفاظ على سقف الإنفاق في الموسم المقبل.

وريال مدريد هو صاحب أعلى سقف إنفاق في الدوري الإسباني بنحو 683 مليون يورو، يليه برشلونة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بنحو 341 مليون يورو.