كرة قدم

خوف من الهتافات المعادية أم احترام زائد؟ انتقادات للدوري الإنجليزي بعد تأجيل المباريات بسبب وفاة الملكة إليزابيث

West Ham United v FCSB: Group B - UEFA Europa Conference League
تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي عقب وفاة الملكة إليزابيث لم يحظ بالإجماع (غيتي)
10/9/2022

واجه قرار رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباريات هذا الأسبوع من الدوري الإنجليزي بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية انتقادات حادة، وتصدر الحدث المنصات البريطانية، ورأى المغردون أن القرار غير منطقي ولا علاقة له باحترام الملكة.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز أعلن -في بيان أمس الجمعة عبر موقعه الرسمي- تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حزنا على وفاة الملكة.

وقال البيان "خلال اجتماع أندية رابطة الدوري الإنجليزي صباح الجمعة، قدموا تعازيهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ولتكريم حياتها غير العادية وكعلامة على الاحترام، تقرر تأجيل الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي".

ولم يصدر أي بيان عن الحكومة يلزم رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل المباريات، حيث جاء القرار بمبادرة من مسؤولي الدوري، وستلعب مباريات الكريكيت وسباقات الخيول بشكل طبيعي خلال هذا الأسبوع.

ووجد قرار الدوري الإنجليزي انتقادات واسعة، وعلق المتابعون بأن القرار سيؤثر على خطط كثيرين، وسيضر بكثير من العاملين في قطاع كرة القدم، في حين لم يكن له داع في ظل استمرار باقي الألعاب بشكل طبيعي، كما استقبلت الملاعب الإنجليزية المباريات الأوروبية الخميس الماضي.

وأكد مغردون أن تأجيل المباريات لا علاقة له باحترام الملكة، وأن لعب المباريات لا يعارض مبادئ الحداد التي تنتهجها الدولة خلال الأيام التي تعقب الوفاة.

وعلق الصحفي جيمي ويليكسون في تغريدة له "لا أصدق أن الملكة كانت سترى أن تأجيل المباريات ضروري، كرة القدم كان بإمكانها تقديم تحية قوية للملكة في المدرجات، لكنها الآن غير قادرة على القيام بذلك".

وأفاد مغردون بأن سبب التأجيل قد يعود لخوف الدوري الإنجليزي من بعض الهتافات غير المناسبة التي من المحتمل أن توجهها بعض الجماهير.

وكان حساب ليفربول الرسمي -على سبيل المثال- أغلق التعليقات على منشور عزائه للملكة؛ خوفا من بعض التعليقات السلبية التي من الممكن أن تصدر من المتابعين.

ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل سلبي على كثير من حاملي التذاكر، وكذلك قد يربك جدول البطولة المزدحم بالفعل خلال الموسم الحالي بسبب إقامة كأس العالم في منتصف الموسم.

وعلقت الكاتبة لينا بريسكوت في تغريدة "هذا وقت الاحترام بلا شك، لكن هذه القرارات ستؤثر على أعداد كبيرة من الأشخاص الذين أكدوا بالفعل خطط السفر. يمكن أن تقدم الاحترام من دون أن يتوقف كل شيء".

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس الماضي عن 96 عاما، واعتلى الأمير تشارلز الثالث العرش بدلا منها ليكون ملك بريطانيا الجديد.

 

المصدر : وكالة سند