خوف من الهتافات المعادية أم احترام زائد؟ انتقادات للدوري الإنجليزي بعد تأجيل المباريات بسبب وفاة الملكة إليزابيث

واجه قرار رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباريات هذا الأسبوع من الدوري الإنجليزي بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية انتقادات حادة، وتصدر الحدث المنصات البريطانية، ورأى المغردون أن القرار غير منطقي ولا علاقة له باحترام الملكة.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز أعلن -في بيان أمس الجمعة عبر موقعه الرسمي- تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حزنا على وفاة الملكة.

وقال البيان "خلال اجتماع أندية رابطة الدوري الإنجليزي صباح الجمعة، قدموا تعازيهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ولتكريم حياتها غير العادية وكعلامة على الاحترام، تقرر تأجيل الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي".

ولم يصدر أي بيان عن الحكومة يلزم رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل المباريات، حيث جاء القرار بمبادرة من مسؤولي الدوري، وستلعب مباريات الكريكيت وسباقات الخيول بشكل طبيعي خلال هذا الأسبوع.

ووجد قرار الدوري الإنجليزي انتقادات واسعة، وعلق المتابعون بأن القرار سيؤثر على خطط كثيرين، وسيضر بكثير من العاملين في قطاع كرة القدم، في حين لم يكن له داع في ظل استمرار باقي الألعاب بشكل طبيعي، كما استقبلت الملاعب الإنجليزية المباريات الأوروبية الخميس الماضي.

Football fans out of pocket, an already tight schedule stretched further to breaking point, and the entire decision bonkers given two games in this country, at Old Trafford and the London Stadium, have already been played, post the Queen's death. Pure madness. — Sachin Nakrani (@SachinNakrani) September 9, 2022

Baffled as to how events hundreds of thousands of people have spent hundreds of pounds to attend during a financial crisis can just be called off at a day’s notice like that. — Jack Lusby (@LusbyJack) September 9, 2022

وأكد مغردون أن تأجيل المباريات لا علاقة له باحترام الملكة، وأن لعب المباريات لا يعارض مبادئ الحداد التي تنتهجها الدولة خلال الأيام التي تعقب الوفاة.

وعلق الصحفي جيمي ويليكسون في تغريدة له "لا أصدق أن الملكة كانت سترى أن تأجيل المباريات ضروري، كرة القدم كان بإمكانها تقديم تحية قوية للملكة في المدرجات، لكنها الآن غير قادرة على القيام بذلك".

The general consensus across society was that there was no need to postpone this weekend's round of Premier League fixtures. I can't believe Her Majesty herself would've considered that necessary. Football could have paid a powerful tribute to her, now unable to do so. — Jamie Wilkinson (@jamiewiIkinson) September 9, 2022

وأفاد مغردون بأن سبب التأجيل قد يعود لخوف الدوري الإنجليزي من بعض الهتافات غير المناسبة التي من المحتمل أن توجهها بعض الجماهير.

وكان حساب ليفربول الرسمي -على سبيل المثال- أغلق التعليقات على منشور عزائه للملكة؛ خوفا من بعض التعليقات السلبية التي من الممكن أن تصدر من المتابعين.

Liverpool Football Club is saddened by the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II. We extend our sincere condolences to The Royal Family. pic.twitter.com/B0ceXcaoW0 — Liverpool FC (@LFC) September 8, 2022

Feel for all the supporters that have already paid for tickets/transport/accommodation for the weekend. The people running football in this country showing again that they’re living on a different planet to the rest of us. — Dan Robinson (@DanWRobinson) September 9, 2022

ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل سلبي على كثير من حاملي التذاكر، وكذلك قد يربك جدول البطولة المزدحم بالفعل خلال الموسم الحالي بسبب إقامة كأس العالم في منتصف الموسم.

وعلقت الكاتبة لينا بريسكوت في تغريدة "هذا وقت الاحترام بلا شك، لكن هذه القرارات ستؤثر على أعداد كبيرة من الأشخاص الذين أكدوا بالفعل خطط السفر. يمكن أن تقدم الاحترام من دون أن يتوقف كل شيء".

A time to be respectful no doubt, but that these decisions, which will affect huge numbers of people who have already confirmed travel plans, is ludicrous planning. An already ridiculous schedule now squeezed even more. Can pay respects without everything grinding to a halt. — Leanne Prescott (@_lfcleanne) September 9, 2022

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس الماضي عن 96 عاما، واعتلى الأمير تشارلز الثالث العرش بدلا منها ليكون ملك بريطانيا الجديد.