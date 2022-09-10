أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم السبت جزاءات مالية ورياضية ضد الاتحاد الجزائري والمنتخب المغربي، بعد أحداث شغب شهدها نهائي كأس العرب بين منتخبي البلدين في وهران غربي الجزائر.

وانتهت المباراة أول أمس الخميس بفوز المنتخب الجزائري للناشئين تحت 17 سنة على نظيره المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ثم اندلعت أحداث شغب في الملعب.

وأوضح الاتحاد العربي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت جملة من القرارات تجاه ما حدث عقب انتهاء مباراة منتخبي الجزائر والمغرب.

وذكر البيان أنه تم "تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أميركي لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب".

وأشار إلى أنه قرر "إيقاف لاعب المنتخب الجزائري عبد الحق بن أدير (6) أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي".

كما قرر "تغريم المنتخب المغربي بـ 25 ألف دولار أميركي لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري".

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي لكرة القدم إلى أن "القرارات قابلة للاستئناف" وفق البيان.

🚫 شيء مؤسف حقاً 💔 ما تعرض له الفريق الوطني المغربي للناشئين 🇲🇦 أقل من 17سنة بـ #الجزائر … لا وجود ولا احترام للروح الرياضية …#كأس_العرب_للناشئين #الجزائر @CAF_Media @jeune_afrique pic.twitter.com/8t549gTJeE — (✿ kęñzā ✿) (@Knizakenzaa) September 8, 2022

وأمس الجمعة، دعا المغرب الاتحاد العربي إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" إثر تعرض منتخبه لأقل من 17 سنة لـ "اعتداء" في الجزائر.

ووصفت رسالة مغربية للاتحاد الأحداث بـ"اللارياضية والوحشية"، معربة عن اندهاشها من "غياب تام للأمن في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة".

وأدان الاتحاد "الأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني (المغربي) من طرف لاعبي الفريق الخصم (الجزائري) والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب".

ولم يصدر الاتحاد الجزائري تعليقا على القرارات حتى الساعة.