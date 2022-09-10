أهدر بايرن ميونخ حامل اللقب فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شتوتغارت 2-2 اليوم السبت في الجولة السادسة من البوندسليغا.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم وسقط على ملعب لايبزغ 0-3.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه ماينز 4-1 وفولفسبورغ على مضيفه أنتراخت فرانكفورت 1-0 وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه باير ليفركوزن 2-2.

وحصد بايرن نقطة واحدة ورفع رصيده إلى 12 نقطة واقتسم صدارة البوندسليغا مع هوفنهايم ودورتموند وفرايبورغ الذي يلاقي ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ غدا الأحد.

وواصل بايرن إخفاقه في الفوز بالدوري بتحقيقه تعادله الثالث على التوالي مقابل 3 انتصارات ويبقى هو الوحيد رفقة يونيون برلين وكولون اللذين لم يتعرضا لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.

ووعلى ملعب أليانز أرينا بدأت الأمور بشكل جيد لبايرن، الذي يستضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، عندما افتتح المهاجم ماتيس تيل التسجيل في الدقيقة 36.

وأصبح لاعب منتخب فرنسا للشباب أصغر من يشارك في التشكيلة الأساسية ويسجل لبايرن في الدوري الألماني بعمر 17 عاما و136 يوما، وسبق له هز الشباك في الدور الأول بكأس ألمانيا.

وجاء هدفه الأول في الدوري عندما حول تمريرة ألفونسو ديفيزالعرضية المنخفضة في الشباك.

ورد كريس فيهريش بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 57.

وأضاف النجم الألماني الشاب جمال موسيالا الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 60، لكن شتوتغارت حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة سجل منها الغيني سيرهو جيراسي هدف التعادل القاتل للفريق الضيف.

وألغى الحكم هدفا لشتوتغارت بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة المسك قبل تسجيل الهدف.

Dominik Szoboszlai's screamer was the pick of the goals as @RBLeipzig_EN picked up a hugely impressive 3-0 #Bundesliga win in #RBLBVB! 👏#MD6 pic.twitter.com/TMgMgmGe7I — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 10, 2022

لايبزغ يُسقط دورتموند

وعلى ملعب ريد بول أرينا، خاض لايبزغ مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ماركو روزه، والذي واجه فريقه السابق دورتموند، بعد أن رحل عن تدريبه عقب نهاية الموسم الماضي.

وتقدم المجري ويلي أوربان بهدف للايبزغ في الدقيقة السادسة ثم أضاف المجري الآخر دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثاني في الدقيقة 45 وتكفل المالي أمادو هايدارا بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

واستعاد لايبزغ اتزانه بعد خسارته على ملعب أينتراخت فرانكفورت 0-4 في الجولة الماضية من البوندسليغا ثم سقوطه أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 4-1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.