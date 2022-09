أهدر بايرن ميونخ حامل اللقب فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شتوتغارت 2-2 اليوم السبت في الجولة السادسة من البوندسليغا.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم وسقط على ملعب لايبزغ 0-3.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه ماينز 4-1 وفولفسبورغ على مضيفه أنتراخت فرانكفورت 1-0 وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه باير ليفركوزن 2-2.

وحصد بايرن نقطة واحدة ورفع رصيده إلى 12 نقطة واقتسم صدارة البوندسليغا مع هوفنهايم ودورتموند وفرايبورغ الذي يلاقي ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ غدا الأحد.

وواصل بايرن إخفاقه في الفوز بالدوري بتحقيقه تعادله الثالث على التوالي مقابل 3 انتصارات ويبقى هو الوحيد رفقة يونيون برلين وكولون اللذين لم يتعرضا لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.

ووعلى ملعب أليانز أرينا بدأت الأمور بشكل جيد لبايرن، الذي يستضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، عندما افتتح المهاجم ماتيس تيل التسجيل في الدقيقة 36.

وأصبح لاعب منتخب فرنسا للشباب أصغر من يشارك في التشكيلة الأساسية ويسجل لبايرن في الدوري الألماني بعمر 17 عاما و136 يوما، وسبق له هز الشباك في الدور الأول بكأس ألمانيا.

وجاء هدفه الأول في الدوري عندما حول تمريرة ألفونسو ديفيزالعرضية المنخفضة في الشباك.

Mathys Tel became @FCBayernEN 's youngest-ever #Bundesliga goalscorer on #MD6 , before @VfB_int hit back for a late point in #FCBVfB ! 🤝 pic.twitter.com/DvOGDkyLgg

ورد كريس فيهريش بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 57.

وأضاف النجم الألماني الشاب جمال موسيالا الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 60، لكن شتوتغارت حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة سجل منها الغيني سيرهو جيراسي هدف التعادل القاتل للفريق الضيف.

وألغى الحكم هدفا لشتوتغارت بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة المسك قبل تسجيل الهدف.

Dominik Szoboszlai's screamer was the pick of the goals as @RBLeipzig_EN picked up a hugely impressive 3-0 #Bundesliga win in #RBLBVB! 👏#MD6 pic.twitter.com/TMgMgmGe7I

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 10, 2022