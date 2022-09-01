الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يعود للانتصارات ونابولي يواصل نزيف النقاط

استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وحقق فوزا ثمينا 2-صفر على ضيفه سبيزيا، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة التي شهدت أيضا تعادل نابولي 1-1 مع ضيفه ليتشي.

وارتفع رصيد يوفنتوس -الذي تعادل مع سامبدوريا وروما في الجولتين الماضيتين- إلى 8 نقاط في المركز الرابع، في حين توقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز 13.

وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة التاسعة، وأضاف أركاديوز ميليك الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقضي نهائيا على آمال سبيزيا في اقتناص نقطة التعادل على الأقل.

من جانبه، أهدر نابولي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على الصدارة، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه ليتشي، ليواصل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي.

وبات نابولي -الذي تعادل مع فيورنتينا في المرحلة الماضية- في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، في حين رفع ليتشي رصيده إلى نقطتين في المركز 15.

وبادر نابولي بالتسجيل من خلال إليف إلماس في الدقيقة 27، لكن سرعان ما أدرك ليتشي التعادل عبر لورنزو كولومبو في الدقيقة 31، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.