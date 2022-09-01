الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يعود لطريق الانتصارات على حساب تولوز

عاد باريس سان جيرمان إلى طريق الانتصارات في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وحقق فوزا ثمينا 3-صفر على مضيفه تولوز في الجولة الخامسة.

وأسفرت باقي مباريات الجولة التي جرت الأربعاء عن فوز تروا على مضيفه موناكو 4-2، ومارسيليا على ضيفه كليرمون 1-صفر، ولانس على ضيفه لوريان 5-2، ورين على ضيفه ستاد بريست 3-1، ونيس على مضيفه ليل 2-1.

كما تغلب ليون على ضيفه أوكسير 2-1، ومونبيلييه على ضيفه أجاكسيو 2-صفر، وستاد ريمس على مضيفه آنجيه 4-2، في حين تعادل نانت مع مضيفه ستراسبورغ 1-1.

وارتفع رصيد سان جيرمان -الذي تعادل مع موناكو في المرحلة الماضية بالمسابقة- إلى 13 نقطة في صدارة البطولة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه لانس وأولمبيك مارسيليا، المتساويين معه في نفس الرصيد.

وافتتح النجم البرازيلي نيمار التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 37، فيما أضاف الجناح الفرنسي الشاب كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 50، وأحرز خوان بيرنات الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.