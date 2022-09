تقارير: أوباميانغ يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الخميس أن تشلسي توصل إلى اتفاق مع برشلونة للتعاقد مع المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ، بينما سيذهب المدافع ماركوس ألونسو في الاتجاه الآخر.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يدفع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (11.56 مليون دولار) بالإضافة إلى التخلي عن ألونسو للتعاقد مع أوباميانغ الذي انضم إلى برشلونة في فبراير شباط بعد مغادرة أرسنال.

وسجل الدولي الغابوني 13 هدفا في 24 مباراة مع النادي الكتالوني، لكنه خرج من حسابات النادي بعد أن تعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، واحتاج إلى ترك لاعبين للامتثال لقواعد الدوري الإسباني المالية.

وإذا تمت صفقة انتقال أوباميانغ إلى تشيلسي، سيعود اللاعب إلى الدوري الممتاز بعد 7 أشهر، قبلها لعب مع غريم تشيلسي اللندني أرسنال لمدة 4 سنوات.

كما سيتم لم شمله مع المدرب توماس توخيل، بعد أن عمل الثنائي سابقا معا في نادي بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

BREAKING: Chelsea have reached an agreement with Barcelona to sign striker Pierre-Emerick Aubameyang 🔵✍️pic.twitter.com/vpYmhJMJPM

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 1, 2022