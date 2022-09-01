على خلفية الأحداث الأخيرة بالعراق.. الاتحاد الآسيوي ينقل تصفيات كأس آسيا للشباب من البصرة

بغداد- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس نقل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البصرة مساء أمس والتي أدت لمقتل 3 وإصابة 4 آخرين.

وأوضح بيان للاتحاد العراقي أنه تم إبلاغه اليوم من قبل الاتحاد الآسيوي بقرار نقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت على خلفية الأحداث الأخيرة التي جرت في العراق.

وكان ما المقرر أن تقام التصفيات في البصرة في الفترة الواقعة بين 14 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، ويلعب المنتحب العراقي في مجموعة تضم منتخبي الكويت والهند بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة.

ويخشى الشارع الرياضي العراقي من تأثير الاحتجاجات والاشتباكات والوضع السياسي في البلاد على إقامة المناسبات الرياضية بالعراق، خاصة خليجي "البصرة 25" المزمعة إقامته في البصرة بالفترة بين 6 و19 يناير/كانون الثاني 2023.