كرة قدم|عراق

على خلفية الأحداث الأخيرة بالعراق.. الاتحاد الآسيوي ينقل تصفيات كأس آسيا للشباب من البصرة

An aerial picture taken on March 8, 2022, shows a view of the Basra International Stadium, aslo known as the Palm Trunk stadium, in Iraq's southern city of Basra. FIFA lifted its years-long ban on matches in the war-scarred country, Iraqi officials said on February 27, after months of effort to get the world football's governing body to do so, as Iraq's national and club sides have been forced to use stadiums abroad for their international home games, while local facilities have fallen into disrepair. In addition to Baghdad's 32,000-seat Al-Madina there are other facilities that can host international competitions: In Arbil, capital of the autonomous Kurdish region; the southern city of Basra, whose 65,000-seat facility is the country's largest; and Karbala, which is the most modern.
ملعب البصرة (رويترز)
أحمد الدباغ
1/9/2022-|آخر تحديث: 1/9/202207:39 PM (مكة المكرمة)

بغداد- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس نقل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البصرة مساء أمس والتي أدت لمقتل 3 وإصابة 4 آخرين.

وأوضح بيان للاتحاد العراقي أنه تم إبلاغه اليوم من قبل الاتحاد الآسيوي بقرار نقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت على خلفية الأحداث الأخيرة التي جرت في العراق.

وكان ما المقرر أن تقام التصفيات في البصرة في الفترة الواقعة بين 14 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، ويلعب المنتحب العراقي في مجموعة تضم منتخبي الكويت والهند بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة.

ويخشى الشارع الرياضي العراقي من تأثير الاحتجاجات والاشتباكات والوضع السياسي في البلاد على إقامة المناسبات الرياضية بالعراق، خاصة خليجي "البصرة 25" المزمعة إقامته في البصرة بالفترة بين 6 و19 يناير/كانون الثاني 2023.

المصدر : الجزيرة