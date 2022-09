يتقدمهم ميسي.. 5 نجوم يقودون آمال الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر

يشارك منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 في قطر بقائمة تزخر بالعديد من النجوم الذين يأتون إلى الدوحة بحماس كبير، لتعويض الإقصاء أمام فرنسا في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018.

وفي رحلة الوصول إلى مونديال 2022 -الذي سيقام خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين- بدا الأفق قاتما بالنسبة لمنتخب كان بحاجة إلى التخلص من الجيل الذي بلغ نهائي مونديال البرازيل 2014 للشروع في ضخ دماء جديدة من خلال لاعبين صاعدين لم يكن أمامهم مستقبل يوازي ما حققه أسلافهم، حيث لم تكن الخطوات الأولى بعد كأس العالم 2018 مشجعة للغاية بسبب رفض العديد من المدربين الكبار وذوي الخبرة تدريب الفريق.

بيد أن المدرب ليونيل سكالوني تولى مسؤولية المنتخب الأرجنتيني وحقق المستحيل بعد أن جدد دماء المنتخب وبنى فريقا صلبا ومجموعة دعمت ليونيل ميسي اللاعب والقائد، ثم وضع حدا لجفاف دام 28 عاما بدون ألقاب لتعود الأرجنتين بقوة إلى الواجهة وبقيادة أحد أفضل اللاعبين في التاريخ ومدرب واقعي تطور خلال فترة توليه مسؤولية التدريب وفريق مستعد للتضحية من أجل قدوته "ميسي".

سيكون منتخب الأرجنتين أحد المنتخبات المرشحة بقوة للظفر باللقب في مونديال قطر بفضل فريق قائم على 5 أعمدة سلط عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) الضوء في تقرير نشر أمس الأربعاء على موقعه الرسمي تصدرهم النجم ليونيل ميسي (35 عاما) الذي يظل كأس العالم هو اللقب الوحيد الذي ينقص مسيرته في عالم كرة القدم، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المجد الكروي برفع كأس العالم في مونديال البرازيل 2014.

ونجح اللاعب الأسطورة في الأخذ بالثأر من خلال التتويج بلقب كوبا أميركا، وبعد تحقيق لقبه الأول مع منتخب بلاده سيبحث ميسي عن الكأس الأغلى إلى جانب منتخب متجدد، ويبدو أن مرور الزمن لم يتمكن حتى الآن من التغلب على ميسي الذي لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وعلى الرغم من أنه لم تعد لديه نفس اللياقة البدنية فإن الأرجنتيني تمكن من إعادة أسلوب لعبه ليظل حاسما بفضل قدمه اليسرى التاريخية كعامل يصنع الفارق دائما، وقد صمم سكالوني منظومة تكتيكية لتحريره من أي مسؤولية غير الإبداع داخل الملعب، حيث إن ميسي لا يزال صانع الألعاب الرئيسي والأكثر حسما.

