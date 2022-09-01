إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم الخميس تدشين بوابة قطر الإعلامية التي ستبث مواد صحفية وإعلامية شاملة حول كأس العالم 2022 الذي يقام لأول مرة في دولة عربية وبالشرق الأوسط.

وتعد البوابة منصة رقمية جديدة تتيح للإعلاميين وممثلي جهات البث الاستفادة من مجموعة واسعة من المصادر الإخبارية التي توفرها الدولة المستضيفة، خلال تغطية منافسات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق فعالياتها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

محتوى حصري

ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد محتوى حصريا من الدولة المستضيفة للبطولة، كما يسهّل للإعلاميين الذين سيحضرون فعاليات المونديال الحصول على العديد من الخدمات، من بينها طلبات إجراء مقابلات صحفية مع المتحدثين باسم اللجنة العليا أو ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وحجز الأستوديوهات، وتقديم طلبات جولات الإعلاميين.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي -في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة- إن بوابة قطر الإعلامية تعد مصدرا قيّما للإعلاميين وممثلي جهات البث من جميع أنحاء العالم، لتغطية منافسات المونديال، والفعاليات المرافقة له، خلال النسخة الأولى من البطولة العالمية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت "نتطلع لاستقبال آلاف الإعلاميين وممثلي جهات البث للمشاركة في تغطية أحداث البطولة التاريخية، ويسرنا أن نضع بين أيديهم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة، التي تضمن لهم تجربة إعلامية استثنائية".

منصة متكاملة

وتوفر البوابة الإلكترونية منصة متكاملة للحصول على تصاريح الدخول إلى قطر (بطاقة هيّا)، وتصاريح التصوير لجميع الإعلاميين وممثلي جهات البث الذين سيغطون البطولة، سواء من الحاصلين على تصاريح الدولة المستضيفة، أو تصاريح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وممثلي وسائل الإعلام من حاملي الحقوق الإعلامية من فيفا ومن غير حاملي الحقوق الإعلامية.

كما تتيح الحصول على تصاريح الدولة المستضيفة للإعلاميين غير المعتمدين من فيفا، إضافة إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي على المعدات والأجهزة المحمولة (باستثناء الطلبات المتعلقة بالطائرات المسيرة أو الدرون).

يضاف إلى ذلك؛ أنه بإمكان مستخدمي بوابة قطر الإعلامية الوصول إلى أرشيف الفيديو والصور الفوتوغرافية للدولة المستضيفة، وستشكل البوابة مصدرا معتمدا للمحتوى للإعلاميين وممثلي جهات البث، وكذلك للصحفيين من خارج قطر الذين يرغبون في تغطية مباريات وفعاليات البطولة.

آلاف الإعلاميين

ويتوقع أن يشارك الآلاف من الإعلاميين وممثلي جهات البث في مونديال قطر 2022، وسيحصل عدد كبير منهم على تصاريح الدولة المستضيفة لتغطية أحداث البطولة، حيث ستتاح الفرصة لهم، وللإعلاميين المعتمدين من فيفا، وكذلك لممثلي وسائل الإعلام من حاملي الحقوق الإعلامية، ومن غير حاملي الحقوق الإعلامية من الفيفا، للتركيز على الجوانب الاجتماعية والثقافية للبطولة، والأخبار والفعاليات المحلية، وإنجازات الدولة وتطلعاتها التنموية الطموحة، ومن بينها الجهود الرامية لبناء إرث مستدام للمونديال في قطر والمنطقة والعالم.

يشار إلى أن تصريح الدولة المستضيفة للإعلاميين لا يتيح لحامله الدخول إلى بعض المواقع الرسمية للبطولة، مثل الملاعب، وملاعب التدريب، والمركز الإعلامي الرئيسي، ومركز البث العالمي، إلا أنه سيتيح لهم الدخول إلى مرافق إعلامية عالمية المستوى، من بينها المركز الإعلامي للدولة المستضيفة في مدينة مشيرب قلب الدوحة، وأستوديوهات البث التي تحتل مواقع مركزية في أنحاء الدوحة.

وسيتمكن كل من الإعلاميين المعتمدين من فيفا، وممثلي وسائل الإعلام من حاملي الحقوق الإعلامية، وغير حاملي الحقوق ممن لديهم تصاريح التصوير من الدولة المستضيفة، من الدخول إلى مهرجان فيفا للمشجعين، والمركز الإعلامي للدولة المستضيفة.