"أفضل التغييرات في تاريخ كرة القدم".. كولينا يقيّم تقنية الفيديو "الفار" ويحدد موعد تطبيق التسلل شبه الآلي

أكد بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" (VAR) يعد واحدا من أفضل التغييرات في تاريخ كرة القدم.

وقال كولينا في تصريحات للموقع الرسمي لفيفا اليوم الخميس "أتذكر اليوم جيدا، يوم تاريخي، لم أكن أعمل رسميا مع فيفا في ذلك الوقت، لكنني كنت في باري مع بعض الزملاء الآخرين، لمشاهدة مباراة إيطاليا ضد فرنسا ومتابعة حكام مساعد الفيديو لأول مرة في مباراة دولية".

وأضاف كولينا "لقد كنا جميعا فضوليين للغاية لرؤية النتيجة، لكن يجب أن أعترف أيضا بوجود بعض التوتر، لقد كانت المرة الأولى على الرغم من كل ذلك".

وأوضح كولينا "أتذكر أنني جلست في شاحنة صغيرة خارج الملعب في باري مع رئيس فيفا الجديد آنذاك (جياني إنفانتينو)، حيث توجد فيها هذه التقنية، وكنت أوضح لإنفانتينو كيف تعمل تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو".

🗣️ "VAR has not brought the "end of football”…it is now part of the fabric of our sport and it is hard to imagine football without it."

📺 Pierluigi Collina reflects on the six-year anniversary of VAR

👉 https://t.co/Cebx7TZgtJ pic.twitter.com/bjTtJAXjqT — FIFA.com (@FIFAcom) September 1, 2022

وتابع "كان ذلك في الأول من سبتمبر/أيلول 2016، وفي السنوات الستة التي تلتها لم تنجح تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو (في إنهاء كرة القدم) كما أفاد البعض في ذلك الوقت، ولكنها أصبحت الآن جزءا من نسيج رياضتنا، وهو أمر صعب تخيل كرة القدم بدونها".

وكشف الحكم الإيطالي "أتذكر المرة الأولى التي ناقشنا فيها مثل هذه التقنية بهدف منع القرارات غير الصحيحة لتغيير المطابقة في الملعب، كنا في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في بلفاست عام 2014 وتم النظر في الفكرة لأول مرة".

وأشار كولينا "بدا الأمر وكأنه حلم يقظة في ذلك الوقت، لكن الأمر استغرق عامين فقط للانتقال من مجرد فكرة إلى أن يتم تنفيذها على أعلى مستوى في كرة القدم".

وقال "تم استخدام تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو فقط في عدد قليل من البلدان، وكان هناك عدد قليل جدا من مسؤولي المباريات الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في التكنولوجيا، لكن تحكيم الاتحاد الدولي لكرة القدم وإدارة التكنولوجيا والابتكار في فيفا عملا بجد للغاية، وحققت تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو في كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 نجاحا كبيرا، وكانت أفضل رد ممكن لأولئك الذين كانوا ينتظرون فشل هذه التقنية، لقد شعروا بخيبة أمل".

وأكد كولينا "لقد كان لدي أنا وإنفانتينو ثقة كبيرة في أن تقنية الفار ستنجح وستحقق المزيد من الإنصاف والعدل في مباريات كرة القدم، لقد ثبت أننا على حق بخصوص هذه التقنية، ومع ذلك منذ عام 2018 لم نكتف بما حققناه من أمجاد".

وشدد "كانت تقنية الفار واحدة من أكبر التغييرات في تاريخ كرة القدم، لذلك من المعروف أن الأمر يستغرق وقتا طويلا لفهمه وتقديره، كان تشجيع اللاعبين والمدربين والمعجبين ووسائل الإعلام على فهم التكنولوجيا واستخداماتها بشكل أفضل هدفا حاسما لنا على مدار السنوات الماضية".

#VamosGuate | Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y Arsène Wenger director de desarrollo mundial del futbol, también hacen presencia dentro de la conferencia de prensa de Gianni Infantino en el Domo Polideportivo de la Zona 13 https://t.co/5ZEOYIX2zb 📹: @noel_solis pic.twitter.com/3j9k3atgkT — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 30, 2022

التسلل شبه الآلي

وأضاف كولينا "يوجد الآن وعي أكبر في جميع أنحاء العالم بتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، وقد أصبحت مقبولة على نطاق واسع، ومع ذلك يمكن دائما إجراء التحسينات، نحن نعرف هذا، نعلم أنه في بعض الأحيان لا يزال الأمر يستغرق وقتا طويلا لاتخاذ قرار نهائي، لذا نحتاج إلى تسريع هذه العملية تحقيقا لهذه الغاية، سنرى تقنية التسلل شبه الآلي تعمل مع تقنية الفار في كأس العالم بقطر".

وأوضح رئيس لجنة حكام فيفا "ستعمل التكنولوجيا الجديدة على اتخاذ القرارات بشكل أسرع، مما يقلل الوقت اللازم للتحقق مما إذا كان الهدف قد تم تسجيله بشكل صحيح أم لا، وسيتم تزويد مسؤولي مباراة الفيديو تلقائيا بصور كل حادث تسلل".

وواصل كولينا "سيتم أيضا بث تصور جديد للرسومات على التلفزيون وداخل الملعب لمنح المشجعين فهما أكبر للقرارات، ستعمل هذه التقنية أيضا على جعل تقنية الفار أكثر دقة بفضل (الكرة المتصلة) التي تحدد لحظة الاتصال ونظام التتبع الذي يحدد الموقع الدقيق للاعبين".

واختتم كولينا حديثه قائلا "يواصل فيفا تماشيا مع رؤية رئيسه جياني إنفانتينو تسخير التكنولوجيا لمساعدة الحكم وجعل اللعبة التي نحبها أكثر عدلا وشفافية، يعتبر التحسين والتطوير مرحلتين أساسيتين بالنسبة لنا، هذا هو السبب في أننا نعمل أيضا على أسس جديدة".