"أفضل التغييرات في تاريخ كرة القدم".. كولينا يقيّم تقنية الفيديو "الفار" ويحدد موعد تطبيق التسلل شبه الآلي

أكد بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" (VAR) يعد واحدا من أفضل التغييرات في تاريخ كرة القدم.

وقال كولينا في تصريحات للموقع الرسمي لفيفا اليوم الخميس "أتذكر اليوم جيدا، يوم تاريخي، لم أكن أعمل رسميا مع فيفا في ذلك الوقت، لكنني كنت في باري مع بعض الزملاء الآخرين، لمشاهدة مباراة إيطاليا ضد فرنسا ومتابعة حكام مساعد الفيديو لأول مرة في مباراة دولية".

وأضاف كولينا "لقد كنا جميعا فضوليين للغاية لرؤية النتيجة، لكن يجب أن أعترف أيضا بوجود بعض التوتر، لقد كانت المرة الأولى على الرغم من كل ذلك".

وأوضح كولينا "أتذكر أنني جلست في شاحنة صغيرة خارج الملعب في باري مع رئيس فيفا الجديد آنذاك (جياني إنفانتينو)، حيث توجد فيها هذه التقنية، وكنت أوضح لإنفانتينو كيف تعمل تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو".

