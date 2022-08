ميسي يتفوق على هالاند ونونيز في أول أسبوع للكرة الأوروبية

اختار جمهور كرة القدم الأوروبية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون صاحب الأداء الأفضل في الدوريات الأوروبية التي انطلقت مطلع الأسبوع الحالي، متفوقا على لاعبين آخرين مثل إيرلينغ هالاند وداروين نونيز وجمال موسيالا.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا تصويتا يخير فيه الجماهير بين أفضل لاعب قدم أداء كبيرا رفقة فريقه في مباريات هذا الأسبوع، حيث حصر الاختيارات بين 4 لاعبين للتصويت للأفضل بينهم.

🔝 Who did it best this weekend? Messi ⚽️⚽️🅰️

Darwin Núñez ⚽️🅰️

Musiala ⚽️⚽️

Haaland ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/SeVqCC2hxS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2022

وأوضح الحساب مساهمات اللاعبين الأربعة مع أنديتهم، عندما تألق ميسي مع فريق باريس سان جيرمان السبت الماضي، بتسجيل هدفين وصناعة ثالث، وقاده لتحقيق فوز كبير على مضيفه كليرمون فوت بنتيجة 5-0 في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

بدوره، قاد هالاند فريقه الجديد مانشستر سيتي إلى الفوز على مضيفه ويست هام في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز أول أمس الأحد، حيث سجل المهاجم النرويجي هدفي المباراة لصالح السيتي.

أما المهاجم الأوروغواياني نونيز فساهم في تعادل فريقه ليفربول مع مضيفه فولهام السبت الماضي، بتسجيل هدف وصناعة آخر رغم مشاركته بديلا في الشوط الثاني.

Goals from Nunez and Salah saw us leave Craven Cottage with a point in our Premier League opener ⚽️ pic.twitter.com/I1FkNr7QHv — Liverpool FC (@LFC) August 6, 2022

وأخيرا شارك لاعب الوسط الألماني الواعد موسيالا في تسجيل هدفين من أصل سداسية فاز بها بايرن ميونخ على مضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم الجمعة الماضي.

وشارك في التصويت قرابة 45 ألف شخص، وحصد ميسي ما نسبته 56.3% من الأصوات، مبتعدا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه هالاند بنسبة 23.4%، في حين حصل مهاجم ليفربول الجديد نونيز على 11.8% من الأصوات، وأخيرا نجم بايرن ميونخ الصاعد موسيالا حصد 8.5%.