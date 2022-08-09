كرة قدم

ميسي يتفوق على هالاند ونونيز في أول أسبوع للكرة الأوروبية

Ligue 1 - Clermont v Paris St Germain
ميسي تألق في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم (رويترز)
9/8/2022

اختار جمهور كرة القدم الأوروبية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون صاحب الأداء الأفضل في الدوريات الأوروبية التي انطلقت مطلع الأسبوع الحالي، متفوقا على لاعبين آخرين مثل إيرلينغ هالاند وداروين نونيز وجمال موسيالا.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا تصويتا يخير فيه الجماهير بين أفضل لاعب قدم أداء كبيرا رفقة فريقه في مباريات هذا الأسبوع، حيث حصر الاختيارات بين 4 لاعبين للتصويت للأفضل بينهم.

وأوضح الحساب مساهمات اللاعبين الأربعة مع أنديتهم، عندما تألق ميسي مع فريق باريس سان جيرمان السبت الماضي، بتسجيل هدفين وصناعة ثالث، وقاده لتحقيق فوز كبير على مضيفه كليرمون فوت بنتيجة 5-0 في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

بدوره، قاد هالاند فريقه الجديد مانشستر سيتي إلى الفوز على مضيفه ويست هام في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز أول أمس الأحد، حيث سجل المهاجم النرويجي هدفي المباراة لصالح السيتي.

أما المهاجم الأوروغواياني نونيز فساهم في تعادل فريقه ليفربول مع مضيفه فولهام السبت الماضي، بتسجيل هدف وصناعة آخر رغم مشاركته بديلا في الشوط الثاني.

وأخيرا شارك لاعب الوسط الألماني الواعد موسيالا في تسجيل هدفين من أصل سداسية فاز بها بايرن ميونخ على مضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم الجمعة الماضي.

وشارك في التصويت قرابة 45 ألف شخص، وحصد ميسي ما نسبته 56.3% من الأصوات، مبتعدا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه هالاند بنسبة 23.4%، في حين حصل مهاجم ليفربول الجديد نونيز على 11.8% من الأصوات، وأخيرا نجم بايرن ميونخ الصاعد موسيالا حصد 8.5%.

المصدر : وكالة سند