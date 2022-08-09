فيفا يتغنى بهدف مذهل للسنغالي إسماعيلا سار

سجل النجم السنغالي إسماعيلا سار هدفا تاريخيا لصالح فريقه واتفورد في شباك مضيفه وست بروميتش ألبيون، في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" أمس الاثنين.

وحصد هدف السنغالي سار مئات الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر متابعون عن إعجابهم بالهدف الذي جاء من تسديدة متقنة من قبل خط منتصف الملعب.

[🎞️VIDEO -⚽️BUT] 🇬🇧 #Championship

🔥🔥 Bang bang bang !!! 🔥🔥

😱 Mais quel but d'Ismaïla Sarr : Une frappe du milieu du terrain ! pic.twitter.com/ZkrrqsrEkl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 8, 2022

وتغنى نادي واتفورد بهدف مهاجمه السنغالي، واصفا إياه بأنه "هدف الموسم"، بعدما سجله في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

ونشر واتفورد فيديو للهدف الجميل من زاوية حارس مرمى الفريق الخصم، وكتب عليه "الرؤية، المهارة، هدف لا يصدق من سار".

بدوره، أعاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) على موقع تويتر نشر الهدف المميز للاعب واتفورد، ووصفه بأنه "خلّاب".

وتفاعل ناشطون مع الهدف، إذ قال عنه أحد المغردين "إنه واحد من أفضل الأهداف المنافسة على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم".

في حين كتبت مغردة رياضية جنوب أفريقية "بالتأكيد هذا هدف الموسم. إنه يثبت تفوّق السنغال كدولة قوية في القارة الأفريقية".

ورغم تسجيله لأحد أجمل أهداف الموسم، فإن سار نال خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ركلة جزاء وسددها ضعيفة لتضيع على فريقه فرصة الفوز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.