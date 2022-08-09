دوري السوبر الأفريقي.. فكرة سخيفة أم ثورة في كرة القدم بالقارة السمراء؟

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للإعلان عن خطط دوري السوبر القاري مع وعود بتقديم جوائز مالية بقيمة 100 مليون دولار للأندية في جميع أنحاء القارة.

وسيعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي غدا الأربعاء تفاصيل المشروع الذي كان في طور الإعداد منذ أن اقترحه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو لأول مرة قبل عامين.

وعندما عرض إنفانتينو الفكرة في ندوة الكاف بالمغرب في فبراير/شباط 2020، قال "علينا أن نأخذ أفضل 20 ناديا أفريقيا ونضعهم في دوري أفريقي. مثل هذا الدوري يمكن أن يحقق 200 مليون دولار على الأقل من الإيرادات، مما يجعله من بين العشرة الأوائل في العالم".

ووعد موتسيبي بعقود رعاية وإيرادات لم يسمع بها من قبل في كرة القدم الأفريقية، وزعم في العديد من المؤتمرات الصحفية السابقة أن دوري السوبر سيسمح للأندية بدفع رواتب أفضل للمواهب مثل تلك الموجودة في أوروبا، وبالتالي السماح للفرق الأفريقية بالاحتفاظ بأفضل لاعبيها.

وقال رجل الأعمال البالغ 60 عاما "نريد أن يكون الدوري الممتاز مسابقة عالمية وأن ينافس الأفضل في العالم من حيث جودة كرة القدم والموارد والبنية التحتية والملاعب والحكام وإصدار التذاكر. سيتم تنظيم الدوري الممتاز بالشراكة مع الفيفا، الذي يمتلك ثروة من الخبرة فيما يتعلق بإدارة أفضل مسابقة في العالم، كأس العالم".

مسابقات فقيرة

واشتكى مالكو الفرق في أفريقيا لعقود من تكاليف المنافسة في المسابقة القارية الأبرز على مستوى الأندية، دوري أبطال أفريقيا، والتي يحصل المتوج بها على 2.5 مليون دولار.

وقال إنفانتينو رئيس الفيفا "هناك بعض الأندية الأفريقية التي تحظى بمساندة ملايين المشجعين، ولكن على أصحابها دفع المال من أجل التنافس في المسابقات الأفريقية".

واعترف موتسيبي أن أموال التتويج بدوري أبطال أفريقيا في عام 2016 لم تكن كافية لتغطية نفقات ناديه ماميلودي صنداونز، في حين قال حمدي المؤدب رئيس الترجي التونسي الفائز بدوري أبطال أفريقيا 4 مرات "إذا فكرنا فيما ننفقه على دوري الأبطال، مقارنة بما نكسبه، فسيكون من الأفضل عدم اللعب فيه. أفريقيا قارة ضخمة وفي بعض الأحيان يتعين علينا استئجار رحلات جوية بتكلفة تزيد على 100 ألف دولار لكل منها".

ويمنح "الكاف" جوائز مالية للفرق المشاركة بداية من مرحلة المجموعات، أي أن 42 فريقا من أصل 58 فريقا مشاركا في نسخة 2023 سيتكبدون تكاليف السفر والإقامة وغيرها من دون أن يحصلوا على أي مقابل من اتحاد الكرة الأفريقي.

تفاصيل دوري السوبر الأفريقي

وسيضم دوري السوبر -الذي قال مسؤولون لرويترز إنه من المرجح أن يطلق عليه اسم الدوري الأفريقي لكرة القدم لإبعاده عن مسمى دوري السوبر الأوروبي الفاشل العام الماضي- 24 فريقا وسيبدأ في أغسطس/آب العام المقبل.

ويتوقع أن تشارك 8 أندية من شمال أفريقيا، و8 من الغرب والوسط و8 من الجنوب، وسيتم اختيار الأندية وفقا لنتائجها في بطولتي الكاف السنويتين، دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ووفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قد تكون المسابقة بصيغة 3 مجموعات إقليمية، قبل 3 أدوار إقصائية للوصول إلى النهائي.

انتقادات لدوري السوبر

ويواجه الدوري الجديد انتقادات حتى قبل الإعلان عن إطلاقه رسميا، وقال اتحاد اللاعبين في جنوب أفريقيا في بيان "كرة القدم الاحترافية في جنوب أفريقيا وقارة أفريقيا يمكن أن تكون في خطر إذا تم تنفيذ قرار بدء دوري السوبر، وقد لا يكون هناك عودة من الآثار المدمرة التي يمكن أن يخلفها دوري السوبر".

ووصف "جون كوميتيس" مالك نادي كيب تاون سيتي من جنوب أفريقيا المشروع بأنه "فكرة سخيفة للغاية"، وحذر من أن "الدوري الممتاز سيقتل كرة القدم الأفريقية".