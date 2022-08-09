كرة قدم

بلاكبيرن روفرز الإنجليزي يوفر صالة لمشجعيه المسلمين لأداء الصلاة

احتضن ملعب نادي بلاكبيرن روفرز "إيوود بارك"، صلاة عيد الفطر للمسلمين المتواجدين في المدينة البريطانية، كأول نادي كرة قدم في تاريخ إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية مثل هذه الفريضة.
ملعب نادي بلاكبيرن روفرز احتضن في وقت سابق صلاتي عيدي الفطر والأضحى (مواقع التواصل)
9/8/2022

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي أنه وفر صالة للمشجعين المسلمين من أجل تأدية صلاة المغرب التي سيدخل وقتها خلال مباراة الفريق أمام ضيفه هارتلبول يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية غدا الأربعاء.

وقال بلاكبيرن -في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر- "المشجعون المسلمون الحاضرون في مباراة هذا الأربعاء، نحن نُدرك أنكم تريدون تأدية صلاة المغرب، ويمكنكم أن تسألوا المضيف من أجل معرفة قبلة الصلاة، بالإضافة إلى وجود صالة متاحة لاستيعاب المصلين".

وأوضح بلاكبيرن -الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامينشيب)- لمشجعيه المسلمين وقت تأدية الصلاة الذي سيكون خلال الشوط الثاني، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه من يرغب في الصلاة إلى الصالة المتاحة لهذه المباراة فقط.

وأضاف الفريق الإنجليزي أنه "بالنسبة لمشجعينا المسلمين، نفهم أن أداء صلاتهم أمر ضروري"، وعبّر الفريق عن فخره بتوفيره الظروف الملائمة لأداء الصلاة خلال أي حدث في ملعب الفريق "إيوود بارك".

وتفاعل مغردون مسلمون مع إعلان بلاكبيرن، مشيرين إلى احترامه مشاعر المسلمين، وداعين كل الأندية الإنجليزية الكبيرة لتطبيق هذه الفكرة في ملاعبها لمشجعيها المسلمين.

وكان ملعب بلاكبيرن روفرز احتضن صلاتي عيدي الفطر والأضحى الماضيين للمسلمين الموجودين في المدينة البريطانية، ليكون أول نادي كرة قدم في إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية هذه الصلاة.

 

المصدر : وكالة سند