بلاكبيرن روفرز الإنجليزي يوفر صالة لمشجعيه المسلمين لأداء الصلاة

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي أنه وفر صالة للمشجعين المسلمين من أجل تأدية صلاة المغرب التي سيدخل وقتها خلال مباراة الفريق أمام ضيفه هارتلبول يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية غدا الأربعاء.

وقال بلاكبيرن -في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر- "المشجعون المسلمون الحاضرون في مباراة هذا الأربعاء، نحن نُدرك أنكم تريدون تأدية صلاة المغرب، ويمكنكم أن تسألوا المضيف من أجل معرفة قبلة الصلاة، بالإضافة إلى وجود صالة متاحة لاستيعاب المصلين".

🌇 Muslim supporters attending our home game against @Official_HUFC this Wednesday, we understand you will need to observe Maghrib Salaah (Sunset Prayer) at 8:55pm. Please ask a steward for directions as we have made a lounge available to accommodate.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/Hx2wo9FwTo — Blackburn Rovers (@Rovers) August 8, 2022

وأوضح بلاكبيرن -الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامينشيب)- لمشجعيه المسلمين وقت تأدية الصلاة الذي سيكون خلال الشوط الثاني، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه من يرغب في الصلاة إلى الصالة المتاحة لهذه المباراة فقط.

وأضاف الفريق الإنجليزي أنه "بالنسبة لمشجعينا المسلمين، نفهم أن أداء صلاتهم أمر ضروري"، وعبّر الفريق عن فخره بتوفيره الظروف الملائمة لأداء الصلاة خلال أي حدث في ملعب الفريق "إيوود بارك".

وتفاعل مغردون مسلمون مع إعلان بلاكبيرن، مشيرين إلى احترامه مشاعر المسلمين، وداعين كل الأندية الإنجليزية الكبيرة لتطبيق هذه الفكرة في ملاعبها لمشجعيها المسلمين.

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers. This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5 — Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022

وكان ملعب بلاكبيرن روفرز احتضن صلاتي عيدي الفطر والأضحى الماضيين للمسلمين الموجودين في المدينة البريطانية، ليكون أول نادي كرة قدم في إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية هذه الصلاة.

