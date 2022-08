هدف "مجنون" من مسافة 30 مترا في فرنسا يحصد ملايين المشاهدات

سجل لاعب الوسط الفرنسي جيريمي ليفولانت هدفا عالميا من مسافة بعيدة لمصلحة فريقه (غانغون) في شباك مضيفه ستاد لافال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس السبت، في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم.

وتغنّى نادي غانغون بهدف لاعبه الشاب البالغ من العمر 24 عاما، الذي جاء من تسديدة مذهلة من مسافة 30 مترا، بعد تنفيذ ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريقه أخرجها دفاع لافال لتتهادى أمام ليفولانت ويسددها بيمناه صاروخية سكنت الشباك، معلنة تسجيل الهدف الثاني للضيوف.

📺 Mesdames et messieurs, le but du capitaine Livolant ☄️

وكتب الفريق الفرنسي معلقا على الهدف "الكابتن يسجل هدف غانغون الثاني بتسديدة رائعة على بعد 30 مترا من مرمى لافال.. منتهى الروعة".

ونشرت مغردة فرنسية على حسابها الشخصي بموقع تويتر، أول أمس السبت، مقطع فيديو للهدف، حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين، حيث علقت عليه "هدف ليفولانت لهذا العام".

وكتب مغرد عن جمال الهدف "حسمنا جائزة بوشكاش للموسم بدءا من السادس من أغسطس/آب، رائع جيريمي ليفولانت"، في حين وصفه آخر بأنه "هدف مجنون".

وشارك حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لقطة الهدف، ووجّه سؤالا للمتابعين إن كان الهدف يستحق جائزة بوشكاش التي يمنحها "الفيفا" سنويا لأفضل هدف في الموسم.

This week's #MondayMotivation is brought to you by Jérémy Livolant of @EAGuingamp.

Could this be a #Puskas contender? 🤔😮pic.twitter.com/GIsktHdtKr

— FIFA.com (@FIFAcom) August 8, 2022