عادت الحياة إلى الكرة الإنجليزية مع انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الممتاز والتي شهدت نتائج متباينة للفرق الكبرى، ورسمت مباريات افتتاح الموسم مشهدا أوليا عن شكل المنافسة في الموسم الجديد.

هل كانت مفاجأة حقا أن يظهر مانشستر يونايتد هذا الموسم بنفس أداء الفريق الذي تعثر كثيرا تحت قيادة رالف رانغنيك وأولي غونار سولشار في الموسم الماضي؟

الهزيمة 2-1 على ملعبه من برايتون أمس الأحد تبدو مفاجأة، لكن بالنظر إلى فريق المدرب غراهام بوتر صاحب المركز التاسع في الموسم الماضي فليس من الصادم استمرار الأداء الجماعي الجريء لبرايتون.

وخلال فترة الإعداد للموسم احتاج يونايتد إلى عمل وتحولات أكبر من اللاعبين أكثر من الفرق الخمسة التي أنهت الموسم الماضي فوقه في الترتيب، لكنه أبرم صفقات بارزة أقل من منافسيه.

وبدأ المدرب إيريك تن هاغ مباراته الأولى بالدوري معتمدا على سكوت مكتوميناي وفريد في وسط الملعب، ولم يظهر هذا الثنائي أبدا في المستوى العالمي المطلوب.

وفي ظل غموض مستقبل كريستيانو رونالدو وإصابة أنطوني مارسيال اضطر تن هاغ للعب بدون رأس حربة ورغم المخاوف المستمرة من مركز الظهير الأيمن نال ديوغو دالوت فرصة أخرى للإقناع.

وواجهت سياسة يونايتد في التعاقدات هجوما من النقاد في السنوات الأخيرة، وأظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه لم يحدث تغيير.

كان من الأسئلة الملحة بخصوص الانتقالات قبل بداية الموسم: هل يمكن أن يتأقلم أسلوب البطل مانشستر سيتي مع رأس الحربة الكلاسيكي إيرلينغ هالاند؟

وتبدو الإجابة واضحة الآن بعد أن سجل المهاجم النرويجي القادم من بوروسيا دورتموند هدفين في الفوز 2-صفر على وست هام يونايتد في أول مباراة له بالدوري الممتاز، لأن سيتي لم يتأقلم فقط، بل أضاف سلاحا خطيرا إلى ترسانته.

وهالاند مهاجم تقليدي بما يعني أنه طويل القامة وقوي في ألعاب الهواء، لكنه أظهر لمسته الفعالة أمام المرمى في الهدف الثاني وكشف عن سرعته وبراعته الخططية أيضا.

وربما من الصعب أن يستمر بنفس متوسط أهدافه في الدوري الألماني، لكن من يمكنه الرهان على ألا يواصل الغزارة التهديفية في إنجلترا؟

ربما تكون الحسنة الوحيدة من تعادل ليفربول 2-2 مع فولهام أول أمس السبت أداء داروين نونيز مهاجم أوروغواي، والذي ترك بصمة مبدعة بعد نزوله بديلا بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وأربك نونيز (23 عاما) دفاع فولهام وتعاون بشكل جيد مع النجم المصري محمد صلاح بعد شوط أول بلا أنياب هجومية من وصيف بطل الموسم الماضي.

وإذا استمر نونيز بهذا المستوى الواعد فسينسى الجميع قريبا انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، وكذلك البداية الباهتة للموسم بعد التعادل المخيب في كريفن كوتيدج.

