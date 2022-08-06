ليفربول يتعثر في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي وصلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

تعثر نادي ليفربول في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، واكتفى بالتعادل 2-2 أمام مضيفه فولهام، في مباراة شهدت رقما قياسيا جديدا للنجم المصري محمد صلاح.

وتقدم فولهام بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 33، وتعادل ليفربول عن طريق دارون نونيز في الدقيقة 64 بعد تمريرة حاسمة من صلاح.

وعاد ميتروفيتش ليمنح التقدم لفولهام بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 80.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

وحصد كل فريق أول نقطة له في الدوري هذا الموسم، وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطة عن صاحب اللقب مانشستر سيتي، فيما يخوض فولهام تجربة جديدة في الدوري الممتاز بعد صعوده في الموسم الماضي.