احتلت لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي صدارة المنصات العربية والعالمية مع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تحظى اللعبة هذا الموسم بأكبر عدد للمشاركين بالجولة الأولى في تاريخها.

وتعتبر لعبة فانتازي إحدى العلامات المميزة للدوري الإنجليزي، حيث انتشرت بشكل كبير ويهتم بها الملايين حول العالم بشكل واسع، كما تهتم بها الأندية والدوري الإنجليزي كإحدى الوسائل المهمة للتسويق.

وتقوم اللعبة الافتراضية على اختيار 15 لاعبا من لاعبي الدوري الإنجليزي، لوضعهم في تشكيلة من 11 لاعبا أساسيا و4 احتياطيين، بقيمة لا تتعدى 100 مليون جنيه إسترليني.

