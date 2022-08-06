غاب مهاجم سيراليون محمد بويا توراي عن حفل زفافه من أجل إتمام إجراءات الانتقال إلى نادي مالمو السويدي لكرة القدم، بينما جلس شقيقه بجوار العروس في مراسم الاحتفال.

وكان الزفاف مقررا يوم 21 يوليو/تموز الماضي لكن النادي أراد أن ينضم توراي (27 عاما) إلى تشكيلته في أقرب وقت ممكن، لذا اضطر للغياب عن زفافه وكشف مالمو عن صفقته في اليوم التالي للزفاف.

وقال توراي لصحيفة أفتونبالدت السويدية "تزوجنا يوم 21 يوليو/تموز في سيراليون لكنني لم أكن حاضرا لأن مالمو طلب مني الوصول مبكرا. التقطت صورا مع زوجتي بملابس العرس قبل السفر إلى السويد لذا يبدو أنني في حفل الزفاف لكنني لم أحضر، شقيقي عوّض غيابي في الحفل بالفعل".

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وشارك توراي، المنضم إلى مالمو بعد أن قضى موسمين في الدوري الصيني، في آخر 9 دقائق خلال الفوز 3-صفر على ديديلنغ من لوكسمبورغ في ذهاب الدور الثالث بتصفيات الدوري الأوروبي أول أمس الخميس.

ولم يلتق توراي زوجته منذ الزفاف لكنه وعدها بالاحتفال معا في شهر العسل بأقرب فرصة، وقال مبتسما "أولا أود الفوز بالدوري ثم سنذهب إلى شهر العسل".