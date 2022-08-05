أكد الاتحاد المصري لكرة القدم -اليوم الجمعة- أن الإنجليزي مارتن كلاتنبرغ تولى رئاسة لجنة التحكيم، خلفا لعصام عبد الفتاح.

وأعلن الاتحاد المصري قبل أسابيع أن كلاتنبرغ سيتولى دور الخبير لتطوير منظومة التحكيم، بعد انتقادات لاذعة لأداء الحكام.

ولوّح عبد الفتاح بالاستقالة في حالة التعاقد مع كلاتنبرغ الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016، ونهائي أمم أوروبا في العام نفسه.

ونشر الاتحاد المصري تغريدة للحكم الإنجليزي السابق عبر تويتر، قال فيها "أنا متحمس جدا لتولي مهمتي في رئاسة لجنة التحكيم بالاتحاد المصري".

وجاء تعيين كلاتنبرغ بعد يوم من مطالبة الأهلي -أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في مصر- بإقالة لجنة الحكام، احتجاجا على القرارات التحكيمية خلال تعادله دون أهداف مع فاركو في الدوري الممتاز يوم الأربعاء وفي مباريات سابقة.

وسبق لكلاتنبرغ العمل بتطوير أداء الحكام في السعودية واليونان والصين.