كرة قدم

ساديو ماني يتألق وخطأ فادح لنوير.. بداية نارية لبايرن ميونخ في الدوري الألماني

Bundesliga - Eintracht Frankfurt v Bayern Munich
ساديو ماني سجل أول أهدافه في أول مباراة رسمية له مع بايرن ميونخ (رويترز)
5/8/2022-|آخر تحديث: 5/8/202211:51 PM (مكة المكرمة)

افتتح بايرن ميونخ، حامل اللقب، منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز كبير على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 6-1 الجمعة، في أول مباراة للنجم السنغالي ساديو ماني مع النادي البافاري.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة الخامسة وأضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني في الدقيقة 11، ثم سجل الوافد الجديد ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 29.

وسجل جمال موسيالا الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 35 وأضاف سيرج غنابري الهدف الخامس في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بخماسية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل فرانكفورت هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 64 عن طريق راندال كولو مواني بعد خطأ فادح من الحارس الألماني مانويل نوير.

وعاد جمال موسيالا وسجل الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 83.

ووجه البايرن إنذارا مبكرا، وأفصح عن نواياه في الاستمرار في احتكار لقب الدوري الألماني والتتويج به للمرة 11 على التوالي و33 في تاريخه.

المصدر : وكالات