ساديو ماني يتألق وخطأ فادح لنوير.. بداية نارية لبايرن ميونخ في الدوري الألماني

افتتح بايرن ميونخ، حامل اللقب، منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز كبير على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 6-1 الجمعة، في أول مباراة للنجم السنغالي ساديو ماني مع النادي البافاري.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة الخامسة وأضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني في الدقيقة 11، ثم سجل الوافد الجديد ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 29.

SAIDO MANE!!! His first goal in the Bundesliga for Bayern 🔥 pic.twitter.com/MjNj6wi5A5 — ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2022

وسجل جمال موسيالا الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 35 وأضاف سيرج غنابري الهدف الخامس في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بخماسية نظيفة.

Bayern are unstoppable right now 😲 pic.twitter.com/z5aJAWl1Bk — ESPN+ (@ESPNPlus) August 5, 2022

'THIS IS UNBELIEVABLE FROM BAYERN!" 5 goals in the first half for the champions 😬 pic.twitter.com/7ggyO2XEPQ — ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2022

وفي الشوط الثاني، سجل فرانكفورت هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 64 عن طريق راندال كولو مواني بعد خطأ فادح من الحارس الألماني مانويل نوير.

Oh no Neuer 😳 Frankfurt get one back. pic.twitter.com/0iJb3CKiVu — ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2022

وعاد جمال موسيالا وسجل الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 83.

WHAT A SEQUENCE FROM BAYERN 👏 pic.twitter.com/nABrfo2v5Q — ESPN+ (@ESPNPlus) August 5, 2022

ووجه البايرن إنذارا مبكرا، وأفصح عن نواياه في الاستمرار في احتكار لقب الدوري الألماني والتتويج به للمرة 11 على التوالي و33 في تاريخه.