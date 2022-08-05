لابورتا رئيس برشلونة: خرجنا من المستشفى وحصلنا على 868 مليون يورو

أعرب رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا عن ثقته في قدرة فريقه على تسجيل جميع التعاقدات الصيفية، وقال إن النادي "خرج من المستشفى" بعد حصوله على مئات الملايين من اليوروهات خلال أسابيع.

وعبّر لابورتا عن فخره بالعمل المحقق خلال الفترة الماضية والذي سمح لنادي برشلونة بالحصول على 868 مليون يورو بعد بيع عدد من "الرافعات" التي تشمل التنازل عن حقوق النادي في صفقات البث والتسويق لفترة زمنية محددة.

وقال إن الأموال التي جمعها النادي ستسمح له بتسجيل جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال الصيف الحالي، والالتزام بضوابط رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار إلى أن إدارته مستعدة لبيع مزيد من "الرافعات" إن كانت هناك حاجة لذلك، من أجل الاستجابة لمتطلبات الليغا. وقال خلال حفل تقديم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي اليوم الجمعة "إذا كنا بحاجة إلى المزيد فسنقوم ببيع المزيد. نحن ننتظر قرار الليغا، التزمنا بما هو مطلوب. نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على تسجيلهم".

🔥 ليفا ليفا ليفا فا فا فا فا 🔥 pic.twitter.com/AkiT94Pu7N — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 5, 2022

وأشار لابورتا إلى أن الأموال التي حصل عليها الفريق خلال الصيف الحالي سمحت بتخفيف الأزمة المالية الخانفة التي كانت تهدد مستقبل النادي، وقال "لقد غادرنا المستشفى ونتعافى بشكل أفضل".

وبدا رئيس نادي برشلونة سعيدا بالصفقات التي أبرمها النادي في الأسابيع الماضية، وقال "نبني فريقا كبيرا وسنواصل العمل"، وعبّر عن سعادته بالتعاقد مع الهداف البولندي، وقال "هذا يوم تاريخي. إنه أحد تلك الأيام التي يفخر فيها مشجعونا بالنادي أكثر من أي وقت مضى، إنه يظهر أن برشلونة أكثر من مجرد نادٍ. شكرًا لك روبرت على الجهد الذي بذلته، لم يكن الأمر سهلاً، لكننا فعلناه".

ويستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وأعلن النادي -يوم الاثنين الماضي- تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة وبيع 24.5% من شركة الإنتاج السمعي والبصري (برسا استوديوز) لشركة "سوسيوس" للخدمات الرقمية.

👋 أنورت بقدومك الدار يا غالي pic.twitter.com/phj4JHjkKU — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 5, 2022

وسبق لبرشلونة -الذي تردد أن حجم ديونه يصل إلى 1.3 مليار يورو- تفعيل رافعتين اقتصاديتين: الأولى تمثلت في بيع 10% من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الفريق في الدوري الإسباني لمجموعة "سيكس ستريت" الأميركية لمدة 25 عاما، قبل أن يبيع لنفس الشركة 15% من حقوق البث التلفزيوني للمباريات.

ووقع النادي أيضا صفقة لرعاية قميصه وملعبه مع سبوتيفاي، في اتفاقية بقيمة 280 مليون يورو، ووافق على خطط مالية في ديسمبر/كانون الأول لتجديد ملعب كامب نو.