كوليبالي يطالب بالاحترام بعد تعليقات مالك نابولي على كأس أمم أفريقيا

قال السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشلسي الجديد إنه يتعين على أوريليو دي لورينتيس مالك ناديه السابق نابولي احترام المنتخبات الوطنية الأفريقية مثل المنتخبات الأخرى، وذلك عقب تصريحاته حول كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وقال دي لورينتيس يوم الثلاثاء الماضي إنه لن يتعاقد مع لاعبين أفارقة بعد الآن ما لم يوافقوا على الغياب عن كأس أمم أفريقيا، لأن إقامتها في منتصف الموسم حرم نابولي من لاعبيه.

وقال كوليبالي، الذي قضى 8 مواسم في نابولي قبل انتقاله إلى تشلسي وقاد السنغال للفوز بكأس أمم أفريقيا 2021 عندما كان لاعبا في النادي الإيطالي، إن معظم المشجعين لا يتفقون مع ما قاله دي لورينتيس.

وقال كوليبالي للصحفيين "بالنسبة لي الشيء الأكثر أهمية هو احترام الجميع. لا يمكنك الحديث عن منتخب أفريقي هكذا. يجب احترام هذه المنتخبات مثلما تحترم باقي المنتخبات الوطنية. لا أعتقد أن الجميع في النادي لديه نفس فكرة مالك النادي. أعرف الجميع هناك وكذلك المشجعين وأعتقد أنهم لا يفكرون هكذا".

محاولة فاشلة للانضمام إلى تشلسي

وفي مقابلة نُشرت أمس، قال المدافع البالغ 31 عاما إن دي لورينتيس لم يسمح له بالرحيل عن نابولي في 2015 عندما حاول تشلسي التعاقد معه.

وقال كوليبالي لصحيفة الغارديان "تحدثت مع المالك باحترام وأبلغته أنني أريد المغادرة إلى تشلسي لكنه أخبرني أن ذلك لن يكون ممكنا. لذلك انتظرت قليلا وواصلت حديثي معهم لكنهم لم يرغبوا في رحيلي عن النادي لذا قررت تجديد عقدي للبقاء في نابولي".

ومع تحقيق حلم طفولته، يعلم كوليبالي أن فرصه في التتويج بألقاب كبرى مع تشلسي ستكون أقوى، وقال قائد دفاع المنتخب السنغالي "من خلال تجربتي الشخصية، أعلم أنه ليس عليك وضع حد لحلمك، وحلمي هو الفوز بكل شيء مع تشلسي. أعلم أن الأمر سيكون صعبا. لست مغرورا. أحمل الكثير من الاحترام للجميع، لكنني أعلم أن تشيلسي فريق كبير ينافس على البطولات فهو معتاد على الفوز بالألقاب".