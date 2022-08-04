طالب مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، لاعبيه بضرورة التكاتف معا من أجل حصد الألقاب في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الفريق الذي يدافع جيدا بإمكانه تحقيق أفضل النتائج.

ويعتقد غالتييه، الذي تولى تدريب سان جيرمان هذا الصيف خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أن روح الفريق معدية، مشيرا إلى أن هذا التكاتف هو المفتاح لتحقيق أفضل النتائج، لا سيما في ظل وجود الثلاثي: كيليان مبابي، ونيمار، وليونيل ميسي مع الفريق هذا الموسم.

الرجل الذي يتولى القيادة الآن في ملعب "حديقة الأمراء" شاهد ثلاثي باريس سان جيرمان من بعيد في حين كان يقود فريق نيس الفرنسي، ويرى أن تفرق لاعبي الفريق في بعض الأحيان أسهم في عدم تحقيق نادي العاصمة الفرنسية النتائج المرجوة منه، لا سيما على الصعيد القاري.

ويعود سان جيرمان لاستئناف حلمه من جديد بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في ظل امتلاكه هذا الثلاثي المرعب الذي نادرا ما يجتمع في فريق واحد.

وفي الدوري الفرنسي الموسم الماضي، أحرز مبابي 28 هدفًا في 35 مباراة، لكن نيمار غاب مجددا عن أجزاء من الموسم الذي أنهاه بتسجيله 13 هدفا في 22 مباراة في المسابقة، في حين أحرز ميسي -قائد برشلونة الإسباني السابق- 6 أهداف في 26 مباراة بالمسابقة.

وبينما غاب مبابي عن فوز باريس سان جيرمان 4-صفر على نانت في مباراة السوبر الفرنسي يوم الأحد الماضي بداعي الإيقاف، كان نيمار على موعد مع التألق عقب تسجيله ثنائية، أما ميسي والمدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس فسجّلا الهدفين الآخرين؛ ليحصل الفريق على أول ألقابه تحت قيادة غالتييه.

وعندما يتجه الفريق لمواجهة كليرمون خارج العاصمة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الجديدة من بطولة الدوري الفرنسي بعد غد السبت، سيكون مبابي متاحا مرة أخرى، وهذا يعني في جميع الاحتمالات أن الثلاثي الهجومي المرعب سيعاود لمّ شمله من جديد.

وبسؤاله عما إذا كان الثلاثي الهجومي المرعب الذي لدى سان جيرمان حاليا يعدّ كافيا لحصد الألقاب، شدد غالتييه على أنه يتوقع جهدا إضافيا من مبابي وميسي ونيمار للإسهام مع الفريق في جميع أنحاء الملعب.

وقال غالتييه "فيما يتعلق بتشكيلتنا الدفاعية، لدينا رغبة جماعية ومسؤولية جماعية. وأيضا، على مستوى الأفراد، يمكن أن تمر أوقات في المباريات يكون فيها الوضع عصيبا جدا، ولا يتمكن الفريق من التغلب على الخصم أو إحداث فارق".

وأسهب المدرب الفرنسي في شرح فلسفته التدريبية، فقال "نريد أن نركز بشدة على عدم السماح للخصم بالتأثير على أسلوب لعبنا؛ لدينا التفوق على صعيد الفريق والأفراد".

وأضاف مدرب سان جيرمان "عندما يكون لديك زملاء في الفريق يبذلون مجهودا كبيرا، فهذا بالطبع أمر معد، وهذا يعني أن اللاعبين من حولهم يريدون بذل الجهد نفسه، لذلك نحن بحاجة للتأكد من أن هذا ما سيحدث".

وأكد أنه سيستفيد هو وباريس سان جيرمان من خبرة راموس، قائد ريال مدريد الإسباني السابق، الذي قضى معظم موسمه الأول مع النادي بعيدا عن الملاعب بسبب الإصابة، وقال "من الجيد دائما أن يكون لديك لاعبون مثلهم، ويمكنهم تقديم خبرتهم".

يذكر أن هذا هو الموسم الـ50 لفريق باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويسعى الفريق للفوز باللقب الـ11 في تاريخه، ليتفوق على سانت إتيان ويصبح الفريق الأكثر تتويجا باللقب في تاريخ المسابقة.