بالفيديو- بعد هزيمة السد والدحيل.. الشمال يواصل مفاجآت الدوري القطري ويهزم الريان بهدف غريب

استمرت مفاجآت دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوز الشمال بشكل مفاجئ 1-صفر على الريان بفضل هدف غريب قرب نهاية المباراة اليوم الأربعاء.

وكانت المباراة تتجه نحو أول تعادل في الجولة الافتتاحية، لكن محمد السيد (جدو) سجل هدف الانتصار للشمال في الدقيقة 86.

وتبادل جدو الكرة مع زميله ياسين بامو، وتدخل منافسه خالد مفتاح، وحاول تشتيت الكرة لكنها اصطدمت بجدو ودخلت المرمى بغرابة وسط حسرة لاعبي الدحيل.

وشهد الشوط الأول لقطة غير معتادة كان بطلها حكم الفيديو المساعد، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء للريان بعد خطأ لتميم العبد الله على حافة المنطقة تماما.

وقبل تنفيذ ركلة الجزاء مباشرة، طلب حكم الفيديو من حكم المباراة مراجعة اللقطة من زاوية جديدة. وبدا من الإعادة بالفعل أن الخطأ حدث خارج منطقة الجزاء.

#الوكرة 🌊 بالصدارة بمجموع عدد الأهداف المسجلة بعد الأسبوع الأول🔝#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/n5NBXWAjTF — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) August 3, 2022

هزيمة السد والدحيل

وتأتي هزيمة الريان لتستكمل مفاجآت الجولة الافتتاحية، إذ خسر السد حامل اللقب 4-3 أمام المرخية، ولحق به الدحيل في وقت سابق اليوم 4-2 أمام الوكرة بعدما سجل جيلسون دالا هدفين للفريق الفائز.

وانطلقت البطولة مبكرا من أجل الانتهاء من الدور الأول قبل فترة كافية من كأس العالم ومنح المنتخب الوطني الفرصة للاستعداد ووضع اللمسات الأخيرة على الملاعب التي تستضيف الحدث العالمي الأبرز.

ومنح لاعب الوكرة مراد ناجي هدف التقدم للدحيل بالخطأ في مرماه بعد 15 دقيقة من البداية عندما تابع تمريرة عرضية ليهز شباك فريقه.

وأدرك الأسترالي ترينت سينسبيري التعادل للوكرة بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ووضع الإيراني أميد إبراهيمي الوكرة في المقدمة لأول مرة من ركلة جزاء في الدقيقة 68 قبل أن يختتم المهاجم الأنغولي دالا الرباعية في الدقيقة الأخيرة من وضع انفراد بعد خطأ دفاعي قاتل.