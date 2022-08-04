بالفيديو- بعد هزيمة السد والدحيل.. الشمال يواصل مفاجآت الدوري القطري ويهزم الريان بهدف غريب
استمرت مفاجآت دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوز الشمال بشكل مفاجئ 1-صفر على الريان بفضل هدف غريب قرب نهاية المباراة اليوم الأربعاء.
وكانت المباراة تتجه نحو أول تعادل في الجولة الافتتاحية، لكن محمد السيد (جدو) سجل هدف الانتصار للشمال في الدقيقة 86.
وتبادل جدو الكرة مع زميله ياسين بامو، وتدخل منافسه خالد مفتاح، وحاول تشتيت الكرة لكنها اصطدمت بجدو ودخلت المرمى بغرابة وسط حسرة لاعبي الدحيل.
📹 فيديو | هدف #الشمال الأول عن طريق اللاعب محمد السيد#الريان_الشمال ٠-١
الأسبوع الأول | #دوري_نجوم_QNB 🏆@alshamal_club pic.twitter.com/92aQRGvurQ
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) August 3, 2022
وشهد الشوط الأول لقطة غير معتادة كان بطلها حكم الفيديو المساعد، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء للريان بعد خطأ لتميم العبد الله على حافة المنطقة تماما.
وقبل تنفيذ ركلة الجزاء مباشرة، طلب حكم الفيديو من حكم المباراة مراجعة اللقطة من زاوية جديدة. وبدا من الإعادة بالفعل أن الخطأ حدث خارج منطقة الجزاء.
#الوكرة 🌊 بالصدارة بمجموع عدد الأهداف المسجلة بعد الأسبوع الأول🔝#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/n5NBXWAjTF
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) August 3, 2022
هزيمة السد والدحيل
وتأتي هزيمة الريان لتستكمل مفاجآت الجولة الافتتاحية، إذ خسر السد حامل اللقب 4-3 أمام المرخية، ولحق به الدحيل في وقت سابق اليوم 4-2 أمام الوكرة بعدما سجل جيلسون دالا هدفين للفريق الفائز.
وانطلقت البطولة مبكرا من أجل الانتهاء من الدور الأول قبل فترة كافية من كأس العالم ومنح المنتخب الوطني الفرصة للاستعداد ووضع اللمسات الأخيرة على الملاعب التي تستضيف الحدث العالمي الأبرز.
ومنح لاعب الوكرة مراد ناجي هدف التقدم للدحيل بالخطأ في مرماه بعد 15 دقيقة من البداية عندما تابع تمريرة عرضية ليهز شباك فريقه.
وأدرك الأسترالي ترينت سينسبيري التعادل للوكرة بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
📹 فيديو | هدف #الدحيل الثاني عن طريق اللاعب أولونغا#الدحيل_الوكرة ٢-١
الأسبوع الأول | #دوري_نجوم_QNB 🏆 @DuhailSC pic.twitter.com/6Nxlhppd8W
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) August 3, 2022
نــوخــذة الــوكــرة 🌊#دوري_نجوم_QNB | @alwakrah_sc pic.twitter.com/wCujN7oZ3E
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) August 3, 2022
ووضع الإيراني أميد إبراهيمي الوكرة في المقدمة لأول مرة من ركلة جزاء في الدقيقة 68 قبل أن يختتم المهاجم الأنغولي دالا الرباعية في الدقيقة الأخيرة من وضع انفراد بعد خطأ دفاعي قاتل.
📹 فيديو | هدف #الوكرة الرابع عن طريق اللاعب جاسينتو دالا#الدحيل_الوكرة ٢-٤
الأسبوع الأول | #دوري_نجوم_QNB 🏆 @alwakrah_sc pic.twitter.com/nLyBDnYair
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) August 3, 2022