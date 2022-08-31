هالاند يسجّل رقما قياسيا في البريميرليغ بثلاثية جديدة تهدي مانشستر سيتي فوزا كاسحا على نوتنغهام

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الإبداع وسجل ثلاثية (هاتريك) لمانشستر سيتي، ليقود فريقه لفوز كاسح 6-صفر على نوتنغهام فورست، ويسجل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في إحصاءات كرة القدم أن هالاند سجّل 9 أهداف في أول 5 مباريات له في البريميرليغ، ليسطر لاسمه رقما قياسيا جديدا، متفوقا على صاحبي الرقم السابق ميك كوين وسيرجيو أغويرو بهدف واحد.

كما انفرد هالاند بصدارة قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، متقدما بـ4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

9 – Erling Haaland has scored nine goals in his first five @premierleague appearances, a new competition record, surpassing Mick Quinn and Sergio Agüero (both 8). Incredible. pic.twitter.com/t2mrT5bWWZ — OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2022

وسجّل هالاند (22 عاما) ثلاثية أيضا في الجولة السابقة في مباراة كريستال بالاس، التي فاز فيها سيتي 4-2 السبت الماضي.

ومنح المهاجم النرويجي التقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 12، بعدما قابل كرة عرضية من فيل فودن في شباك الحارس دين هندرسون.

وفشل بعدها الحارس هندرسون في إبعاد الكرة، ليتبادل لاعبو سيتي الكرة ويمرر فودن إلى هالاند، ليأتي الهدف الثاني من مدى قريب.

وأكمل هالاند الثلاثية بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة تمريرة أخرى بالرأس من جون ستونز عقب ركلة ركنية.

ولم يكن بوسع فورست احتواء قوة سيتي، وأصبحت النتيجة 4-صفر بعد الاستراحة بعد تسديدة قوية من جواو كانسيلو من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم خوليان ألفاريز هدفين إضافيين، ليحقق فريق المدرب بيب غوارديولا فوزه الرابع في 5 مباريات برصيد 19 هدفا، ويملك 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.