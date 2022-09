هالاند يسجّل رقما قياسيا في البريميرليغ بثلاثية جديدة تهدي مانشستر سيتي فوزا كاسحا على نوتنغهام

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الإبداع وسجل ثلاثية (هاتريك) لمانشستر سيتي، ليقود فريقه لفوز كاسح 6-صفر على نوتنغهام فورست، ويسجل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في إحصاءات كرة القدم أن هالاند سجّل 9 أهداف في أول 5 مباريات له في البريميرليغ، ليسطر لاسمه رقما قياسيا جديدا، متفوقا على صاحبي الرقم السابق ميك كوين وسيرجيو أغويرو بهدف واحد.

كما انفرد هالاند بصدارة قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، متقدما بـ4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

9 – Erling Haaland has scored nine goals in his first five @premierleague appearances, a new competition record, surpassing Mick Quinn and Sergio Agüero (both 8). Incredible. pic.twitter.com/t2mrT5bWWZ

— OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2022