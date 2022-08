مزعج وزملاؤه يتمنون رحيله والفرق ترفض ضمه.. موسم رونالدو يسير من سيئ لأسوأ

بدأ الوقت ينفد أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لإيجاد فريق يضمه ويخوض معه دوري أبطال أوروبا، وللخروج من "سجنه الذهبي" مع مانشستر يونايتد، حيث بات أسير مقاعد البدلاء مع انطلاقة الموسم الحالي من البريميرليغ.

لكن الخيارات ليست كثيرة بالنسبة لـ"سي آر 7″، فالأندية التي يمكنها تحمّل راتب اللاعب رفضت كلها ضمه ولم يتبق سوى وجهات أقل شهرة.

والخميس الماضي، ذكر حساب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية على "تويتر" -استنادا إلى حسابات أخرى على موقع التواصل- إن "كريستيانو رونالدو على وشك العودة إلى سبورتينغ"، النادي الذي انطلق من صفوفه.

Report claims Man United players think Cristiano Ronaldo is a pain in the a*** and celebrated when he told the club he wanted to leave https://t.co/bZc8wJHZ3L

— MailOnline Sport (@MailSport) August 30, 2022