كم كسب كل لاعب في ريال مدريد بعد الفوز بالدوري وكأس السوبر وأبطال أوروبا؟

كشفت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية، عن إجمالي المكافآت التي حصل عليها كل لاعب في فريق ريال مدريد بعد الفوز بالدوري الإسباني وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالموسم الماضي.

وقالت الصحيفة الكتالونية إن إجمالي المبلغ يصل إلى 900 ألف يورو لكل لاعب، حصل عليها في موسم 2021-2022.

وأضافت أن هذه المكافآت جاءت بعد عامين من عدم حصول اللاعبين على مبالغ إضافية، حيث اتفق لاعبو ريال مدريد، في بداية وباء كورونا على تخفيض رواتبهم بنسبة 20%، بالإضافة إلى إلغاء أي نوع من المكافآت المتفق عليها مسبقًا.

وتم العمل بهذا الاتفاق طوال الموسمين الماضيين وبالتالي، فإن الفوز بلقب الليغا في 2019-2020، لم يكن له أي مكافآت، كما لم يفز الفريق بالألقاب في الموسم التالي.

وأشارت "سبورت" إلى أن المكافآت الأخيرة أقل من الماضي، وذكرت بأنه قبل سنوات كانت المكافآت في حالات مماثلة، أكثر من مليون يورو. وفي موسم 2016-2017، بلغت قيمة مكافأة ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا 1.5 مليون يورو لكل لاعب.