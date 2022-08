بالفيديو- "يعيش في 3022".. ريال مدريد يبتكر طريقة إلكترونية للتدريب على الركلات الحرة

استحدث فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم طريقة "إلكترونية" مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتدريب لاعبيه على تنفيذ الركلات الحرة المباشرة بشكل أقرب للواقع.

ونشر ريال مدريد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر التنقية التي يستخدمها النادي في تدريب اللاعبين، حاصدا قرابة 8 ملايين مشاهدة.

وتظهر الطريقة الحديثة حائط صد يتكون من مجسمات لحائط صد يتكون من 5 لاعبين "إلكترونيين" يتم التحكم بهم عن بعد بواسطة جهاز للقفز بشكل يحاكي ما يفعله اللاعبون الحقيقيون في محاولة للتصدي للكرة وتصعيب مهمة منفذ الركلة الحرة.

واتسعت دائرة الاستعانة بالتكنولوجيا في تدريب كرة القدم وظهر العديد من الأجهزة المساعدة في التدريب وخاصة لحراس المرمى الذين ابتكر لهم مسدد كرات آلي لتصعيب التصويبات وتسريعها.

وتداولت حسابات رياضية ومغردون الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مبدين انبهارهم بالتكنولوجيا التي وصل إليها "المرينغي"، وأعادت صحيفة "ذا صن" البريطانية نشره على حسابها الرياضي عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء، معلقة عليه "ريال مدريد يعيش في 3022".

وقال قائد المنتخب الباكستاني صدام حسين عن التقنية الجديدة التي عرضها ريال مدريد: "تجلب التكنولوجيا الكثير من التغيير في الرياضة الحديثة إذا لم نستثمر ونتابع فنحن بعيدين بالفعل"، فيما كتب آخر مادحا الفريق الملكي: "حتى في التكنلوجيا متقدمين عن فرق العالم".

Technology bring a lot of change in modern sports if we not invest and follow we are already far away.⚽️😍 https://t.co/Wd6ni6HZEC

— Saddam HUSSAIN (@SaddamSH17) August 31, 2022