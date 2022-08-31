بعد الخسارة أمام ساوثهامبتون.. توخيل يهاجم لاعبي تشلسي

اتهم توماس توخيل، مدرب تشلسي، فريقه بأنه لم يكن قويا بما يكفي خلال الخسارة 2-1، أمس الثلاثاء، على ملعب ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح هدف رحيم سترلينغ، الثالث في مباراتين، تشلسي التقدم مبكرا، لكن ثنائية من روميو لافيا وآدم أرمسترونغ قلبت المباراة لمصلحة أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يظهر الضيوف بشكل جيد بعد الاستراحة حيث تلقى الفريق اللندني الخسارة الثانية على التوالي خارج أرضه.

وما أقلق توخيل هو الطريقة التي فقد بها فريقه السيطرة على المباراة، على الرغم من تقدمه في النتيجة.

وقال توخيل للصحفيين "من الواضح أننا لسنا حازمين بما يكفي في الوقت الحالي للفوز بهذه المباريات خارج أرضنا.. ركلة ثابتة مرة أخرى، دفاع سيئ مرة أخرى، ثم نفقد توازننا، لم نكن أقوياء بما يكفي ضمن الفريق للرد".

وابتعد "البلوز" بالفعل عن الصدارة بعدما حصد 7 نقاط من مبارياته الخمس الأولى، ويأمل توخيل أن يتحقق شيء ما قبل نهاية فترة الانتقالات هذا الأسبوع.

وكان الفريق من دون المصابين نجولو كانتي وريس جيمس والموقوف كونور غالاغر، لكن توخيل لم يقدم أي أعذار.

وقال المدرب الألماني "لا يكفي الفوز بمباريات خارج أرضنا، لا يكفي أن نلعب 20-25 دقيقة بالمستوى الذي نريده، من السهل جدا أن يختلّ توازننا ومن ثم نخسر".

وختم بأن "الأمر سهل للغاية، لقد حدث ضد ليدز، نحن بحاجة إلى فهم السبب وإيجاد الحلول. نفقد التركيز ونفقد خطتنا والاتساق؛ من السهل جدا التغلب علينا، نحتاج إلى إجابات، نحتاج إلى التقدم ولعب مستوى أعلى إذا لزم الأمر".

وبعد الهزيمة الثقيلة أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الأولى من الموسم، كان رد فعل ساوثهامبتون جيدا وهو الآن يملك رصيد تشلسي نفسه ولكل منهما 7 نقاط.