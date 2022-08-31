بعد أن كسر فكه خلال سرقة منزله.. صفقة انتقال أوباميانغ من برشلونة لتشلسي في خطر

دخلت صفقة انتقال الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ من برشلونة إلى تشلسي في نفق، بعد إصابة اللاعب بكسر في الفك إثر السطو المسلح الذي تعرض له منزله قبل يومين، حسب صحيفة "ذي أتلتيك" (The Athletic) البريطانية.

واقتحم لصوص مسلحون منزل مهاجم برشلونة فجر الاثنين، واعتدوا بالضرب على اللاعب وزوجته لإجبارهما على فتح خزنة لسرقة مجوهرات منها.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "المحادثات بين الفريقين مكثفة ومستمرة بشأن أوباميانغ، ولكنها أصبحت معقدة في ظل تعرض اللاعب لكسر في الفك إثر الهجوم الذي وقع في منزله، وسيغيب عن الملاعب بضعة أسابيع، وبات مطروحا إمكانية استعارة تشلسي للاعب".

وأضافت "ذي أتلتيك" أن "البلوز" يعتـقد أن من المتوقع غياب اللاعب الغابوني عن الملاعـب بضعة أسابيع، وسيحدد إذا كان بحاجة لإجراء عملية جراحية أم لا.

وتحدثت تقارير صحفية أخرى أن أوباميانغ سيغيب بين 4-5 أسابيع بعد إصابته في الفك.

وكان اللصوص اقتحموا منزل الغابوني أوباميانغ، واعتدوا بالضرب على اللاعب وأفراد أسرته.

ووقعت الحادثة في منزل أوبا في بلدية كاستيلديفيلس ببرشلونة، عندما كان اللاعب وأقاربه هناك.

وحسب صحيفة "إلباييس" (El Pais) الإسبانية، دخل اللصوص عبر الحديقة إلى المنزل، وصوّبوا البنادق على النجم الغابوني وضربوه وهددوا زوجته.

وأجبر اللصوص الأسرة على فتح الخزنة، قبل أن يفرّوا بسيارة إلى وجهة مجهولة.

وتقول أليشا بيهيج -زوجة أوباميانغ- إنها أبلغت الشرطة الكتالونية، التي لا تزال تحاول التعرف على المهاجمين وتحديد مكانهم.