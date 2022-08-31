الركراكي مدربا للمنتخب المغربي حتى كأس العالم 2026.. هل يعود زياش لأسود الأطلس؟

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين وليد الركراكي لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفا لوحيد خليلوفيتش اليوم الأربعاء، وبعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان تعيين الركراكي (مدرب الوداد البيضاوي السابق) متوقعا بعد التكهنات بقرب تعيينه منذ إقالة خليلوفيتش قبل أقل من 3 أسابيع.

وتأمل جماهير "أسود الأطلس" أن يحل المدرب الجديد المشاكل العالقة التي نشبت بين المدرب السابق وبعض نجوم المنتخب المغربي، وفي مقدمتهم صانع ألعاب تشلسي حكيم زياش، الذي استبعده خليلوفيتش من المنتخب، واتهمه بأنه يتصرف بطريقة "غير احترافية" أثناء تواجده في المعسكرات التدريبية.

ومن المتوقع أن تكون عودة زياش للمنتخب وشيكة بعد تولي الركراكي، الذي يسعى للمّ شمل نجوم المغرب لتحقيق أفضل نتيجة في مونيال قطر.

وقال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع إن الركراكي سيقود المنتخب في كأس العالم بقطر التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف -في مؤتمر صحفي- أن عقد الركراكي يتضمن بندا يشترط الوصول إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج بحد أدنى.

وأكد لقجع أنه سيوفر كل الثقة والدعم والتسهيلات للمدرب الجديد الذي كان لاعبا سابقا في تشكيلة المغرب عندما بلغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004.

وقال الركراكي "لم أكن محظوظا كلاعب بعدما كنت قريبا من التأهل لكاس العالم في مناسبتين.. ولقد أتيحت لي فرصة التعويض كمدرب".

وأضاف "سنقاتل من أجل تقديم الافضل وإسعاد الجمهور المغربي وسأعطي حياتي لتحقيق الأهداف".

وكان الركراكي قاد الوداد للفوز بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وأحرز لقب الدوري القطري مع الدحيل في 2020، وفاز مع الفتح الرباطي بالدوري للمرة الوحيدة في 2016 إلى جانب التتويج بكأس العرش.

وسبق للركراكي -الذي كان لاعبا في تشكيلة "أسود الأطلس" عندما بلغ نهائي كأس الأمم 2004- أن عمل مساعد مدرب لمنتخب المغرب عامي 2012 و2013 مع رشيد الطاوسي.

وسيكون أول اختبار أمام الركراكي (46 عاما) مع المغرب، عندما يخوض مباراتين وديتين في إسبانيا أمام تشيلي وباراغواي في 23 و27 سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة لكأس العالم إلى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا.