وداع مؤثر من أبو تريكة والجماهير لوليد سليمان.. والأهلي يسجل تراجعا غير مسبوق منذ 20 عاما

في ليلة وداع "الحاوي" وليد سليمان، أنهى الأهلي مشواره بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على سيراميكا، لكنه سجل تراجعا غير مسبوق في الترتيب منذ 20 عاما.

ورفع الأهلي رصيده إلى 70 نقطة لينهي الموسم في المركز الثالث لأول مرة في آخر 20 عاما بينما توقف رصيد سيراميكا عند 37 نقطة في المركز الـ12.

أحرز أهداف الأهلي أحمد سيد غريب في الدقيقة 34 ورامي ربيعة من ركلة جزاء في الدقيقة 67 ولويس ميكيسوني في الدقيقة 72 ورأفت خليل في الدقيقة 78.

اعتزال وليد سليمان

وشهدت المباراة إسدال الستار على مسيرة نجم وسط الأهلي وليد سليمان، الذي لقي احتفاء ضخما من الجماهير ونجوم الفريق.

وتصدر وسم "شكرا الحاوي وليد سليمان" الوسوم الأعلى تداولا على موقع تويتر في مصر، بأكثر من 39 ألف تغريدة، حيث شارك نجوم سابقون وجماهير الأهلي لوداع اللاعب المخضرم البالغ من العمر 37 عاما، عقب إعلانه سابقا اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وودع نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة زميله سابقا بكلمات مؤثرة، حيث نشر صورة تجمعه مع سليمان على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، معلقا عليها "الصديق الوفي هو من يمشي تجاهك عندما يمشي الجميع بعيدا عنك".

وأضاف أبو تريكة: "‏قليل هم في حياتي كلما قرأت هذه المقولة تذكرتهم منهم طبعا وليد سليمان نعم الصديق والشخص الجدع.. تاريخ أسطوري وبطولات مع نادي أسطوري النادي الأهلي، معادلة كُتب لها الخلود والذكرى الجميلة. شكرا لك أيها الحاوي، وللقصة بقية يا نجم".

أما نجم الأهلي السابق حسام غالي فشارك عبر خاصية القصص اليومية على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، صورة جمعته بوليد سليمان، وكتب عليها: شرفت بمشاركتك في جزء من مشوارك الكروي ربنا معاك ويوفقك في التحدي الجديد".

ونشر أحد عشاق النادي الأهلي على حسابه الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو للجماهير من مدرجات ملعب الأهلي والسلام خلال مباراة الفريق وكليوباترا وهو يهتفون "يا حاوي يا حاوي يا حاوي، وليد سليمان أهلاوي".

كما احتفى الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا باعتزال سليمان بمقطع فيديو يضم بعض أهدافه في البطولة التي يحمل الأهلي رقمها القياسي.

وانضم سليمان إلى الأهلي في صيف عام 2011 قادما من إنبي، وصنع التاريخ مع الجيل الذهبي للقلعة الحمراء، وتوج بـ17 بطولة وشارك في 295 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 48.

A true legend of the game. 🪄 Enjoy the highlights of @AlAhly magician's victory-packed career 🎞️ #TotalEnergiesCAFCL | @Walid11Soliman pic.twitter.com/xgcI3vDbi2 — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) August 30, 2022

الجيش بالمركز الرابع

وفي مباراة أخرى، أنهى طلائع الجيش مشواره في الدوري الممتاز باحتلال المركز الرابع عقب فوزه على الإسماعيلي 1-صفر.

أحرز لطلائع الجيش عبد الرحمن أسامة في الدقيقة 34 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت شباك الإسماعيلي.

ورفع الجيش رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع متساويا مع فيوتشر في رصيد النقاط لكن الجيش تفوق بالمواجهات المباشرة مع فيوتشر والذي تراجع لاحتلال المركز الخامس.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 38 نقطة في المركز الـ11.

وأنهى الزمالك الدوري بالاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة 14 في تاريخه بينما هبط مصر المقاصة والشرقية للدخان ويتبقى فريق ثالث سيتحدد هبوطه في وقت لاحق اليوم من بين فرق الجونة وغزل المحلة والمقاولون العرب.

اليوم هي بداية جديدة .. أبداً لم تكن النهاية

وليد سليمان يودع الملاعب بعد مشوار طويل وحافل ..

كتب فيه سطوراً من النجاح والتاريخ والألقاب

لن نقول وداعاً .. بل ننتظرك في القادم ♥️♥️@Walid11Soliman pic.twitter.com/a39AjPm2Po — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) August 30, 2022

مئات وألاف مثلوا الأهلي والكثير منهم بإخلاص ولكن هناك من يبقي في القلب ومنهم أبوسليم❤️..بإذن الله ربنا يوفقك ويكرمك في حياتك القادمة بكل النجاح والتألق #شكرا_الحاوي_وليد_سليمان — Muhammad Khalifa (@muhmdkh14) August 29, 2022

وليد سليمان أسطورة في تاريخ النادي الأهلي، أسطورة كلاعب وكمشجع بيحب الأهلي من قبله. مبخلش بأي مجهود على الفريق، موجود في كل الأوقات، لاعب حاسم، 15 بطولة. وداعا وليد سليمان ❤️ pic.twitter.com/HH6HTdmVAD — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) August 30, 2022

الذهب الذي لا يصدا شكرا يا حاوي آخر حبات الجيل الذهبي 🦅❤️💪 @Walid11Soliman#شكرا_الحاوي_وليد_سليمان pic.twitter.com/fmSZaBdrQP — HUSSEIN ELKAMMAR (الكمار)🦅74🦅 (@HUSSEIN_KAMMAR) August 30, 2022