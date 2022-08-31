أرسنال يحافظ على صدارة البريميرليغ بالعلامة الكاملة وهدف كارفاليو القاتل يمنح ليفربول فوزا مثيرا

فاز أرسنال 2-1 على أستون فيلا ليحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، كما حقق ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على نيوكاسل بتسجيله هدفا قاتلا في الوقت الضائع.

وهزّ لاعبان برازيليان الشباك بواقع هدف في كل شوط، ليخرج أرسنال بفوز مستحق ويرفع رصيده إلى 15 نقطة من أول 5 مباريات.

فقد افتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة 31، وأحرز مارتينيلي هدف الانتصار في الدقيقة 77، بعد 3 دقائق من نجاح فيلا في إدراك التعادل بواسطة دوغلاس لويز من ركلة ركنية مباشرة.

وهذه الخسارة الرابعة لفيلا في 5 مباريات، لتزداد الضغوط بالتالي على المدرب ستيفن جيرارد.

هدف كارفاليو القاتل يمنح ليفربول فوزا مثيرا

وفي مباراة أخرى، أحرز البديل فابيو كارفاليو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على نيوكاسل يونايتد.

وتقدم ألكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل قبل الاستراحة في ظهوره الأول في الدوري قادما من ريال سوسييداد.

لكن روبرتو فيرمينو أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، قبل أن يأتي الهدف القاتل في الثواني الأخيرة.

وأصبح رصيد ليفربول 8 نقاط من 5 مباريات، وتقدم إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط ليحتل المركز 11.