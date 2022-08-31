بعد ضم تشلسي للفرنسي فوفانا.. أبرز صفقات حسمت في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي

صفقات بعشرات الملايين حسمتها الفرق الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية الذي ينتهي في 31 أغسطس/آب من كل عام، منها صفقات ناجحة وأخرى خيبت آمال الجماهير.

ويبدو أن تشلسي هو أكثر الفرق التي تحاول أن تحسم في اليوم الأخير من الميركاتو الحالي أكثر من صفقة؛ إذ حسم صفقة انتقال قلب الدفاع الفرنسي ويسلي فوفانا مقابل 75 مليون يورو وتتبقى صفقة الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم برشلونة التي لا تزال عالقة بعد تعرض اللاعب لكسر في فكه إثر عملية السطو على منزله.

وباتت صفقة الدولي الفرنسي هي الأعلى في تاريخ آخر يوم من الميركاتو الصيفي.

وتاليا أغلى صفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية: