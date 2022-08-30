كرة قدم

فيفا يرشحه لجائزة بوشكاش.. شاهد- هدف عالمي من قبل خط المنتصف في إنجلترا

داني وايتهال
وايتهال (يسار) يحتفل بأحد أهدافه (مواقع التواصل)
30/8/2022

سجّل المهاجم الإنجليزي داني وايتهال هدفا عالميا من ركلة حرة صوّبها من منتصف ملعب فريقه إيستلي ضد مضيفه ساوثيند يونايتد السبت الماضي، في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم، ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يرشحه لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إيستلي على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الجميل الذي أحرزه وايتهال في الدقيقة 77، بعدما كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدف مقابل لا شيء، في لقطة كانت فيها الكرة بمنتصف ملعب أصحاب الأرض بعد حصولهم على ركلة حرة (نحو 55 مترا).

وبنظرة ثاقبة لاحظ وايتهال تقدم حارس مرمى ساوثيند، فثبت المهاجم الإنجليزي الكرة وسددها بسرعة عالية باتجاه مرمى الفريق الخصم، لتدخل الكرة ساقطة في الشباك، رغم محاولة الحارس "اليائسة" التصدي لها.

وعاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز لإيستلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة، ومن ركلة حرة مباشرة أيضا حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض 2-1.

وأعاد حساب "فيفا" على موقع تويتر، مشاركة الهدف، معلقا عليه "هل يمكن أن يكون هذا منافسا على جائزة بوشكاش، اسأل إيستلي. هذه التسديدة واحدة من بين المفضلة لدينا".

ورد نادي إيستلي على تغريدة الفيفا، قائلا: "حسنا، مجرد مشاهدة الهدف مرة أخرى؛ لأن الفيفا أراد ذلك".

كما تفاعل مغردون مع الهدف، حيث اعتبره بعضهم أنه أجمل هدف على الإطلاق يأتي من ركلة حرة، فيما وافق آخرون على وجوده في قائمة الأفضل لجائزة بوشكاش.

المصدر : وكالة سند