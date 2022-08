فيفا يرشحه لجائزة بوشكاش.. شاهد- هدف عالمي من قبل خط المنتصف في إنجلترا

سجّل المهاجم الإنجليزي داني وايتهال هدفا عالميا من ركلة حرة صوّبها من منتصف ملعب فريقه إيستلي ضد مضيفه ساوثيند يونايتد السبت الماضي، في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم، ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يرشحه لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إيستلي على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الجميل الذي أحرزه وايتهال في الدقيقة 77، بعدما كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدف مقابل لا شيء، في لقطة كانت فيها الكرة بمنتصف ملعب أصحاب الأرض بعد حصولهم على ركلة حرة (نحو 55 مترا).

وبنظرة ثاقبة لاحظ وايتهال تقدم حارس مرمى ساوثيند، فثبت المهاجم الإنجليزي الكرة وسددها بسرعة عالية باتجاه مرمى الفريق الخصم، لتدخل الكرة ساقطة في الشباك، رغم محاولة الحارس "اليائسة" التصدي لها.

🚨 The most INCREDIBLE #Spitfires goal 🤯 @DannyWhitehall1 finds the top corner from a free-kick inside his own half – unbelievable! 🗑💥 pic.twitter.com/lPfLt855n3

وعاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز لإيستلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة، ومن ركلة حرة مباشرة أيضا حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض 2-1.

وأعاد حساب "فيفا" على موقع تويتر، مشاركة الهدف، معلقا عليه "هل يمكن أن يكون هذا منافسا على جائزة بوشكاش، اسأل إيستلي. هذه التسديدة واحدة من بين المفضلة لدينا".

Could this be a #Puskas contender, ask @EastleighFC.

We've seen a few long rangers. This is one of our favourites. Some hit by @DannyWhitehall1. Boof.🎯👏pic.twitter.com/vQioSr2DnJ

— FIFA.com (@FIFAcom) August 29, 2022