فيفا يرشحه لجائزة بوشكاش.. شاهد- هدف عالمي من قبل خط المنتصف في إنجلترا

سجّل المهاجم الإنجليزي داني وايتهال هدفا عالميا من ركلة حرة صوّبها من منتصف ملعب فريقه إيستلي ضد مضيفه ساوثيند يونايتد السبت الماضي، في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم، ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يرشحه لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إيستلي على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الجميل الذي أحرزه وايتهال في الدقيقة 77، بعدما كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدف مقابل لا شيء، في لقطة كانت فيها الكرة بمنتصف ملعب أصحاب الأرض بعد حصولهم على ركلة حرة (نحو 55 مترا).

وبنظرة ثاقبة لاحظ وايتهال تقدم حارس مرمى ساوثيند، فثبت المهاجم الإنجليزي الكرة وسددها بسرعة عالية باتجاه مرمى الفريق الخصم، لتدخل الكرة ساقطة في الشباك، رغم محاولة الحارس "اليائسة" التصدي لها.

🚨 The most INCREDIBLE #Spitfires goal 🤯 @DannyWhitehall1 finds the top corner from a free-kick inside his own half – unbelievable! 🗑💥 pic.twitter.com/lPfLt855n3 — Eastleigh FC (@EastleighFC) August 28, 2022

وعاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز لإيستلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة، ومن ركلة حرة مباشرة أيضا حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض 2-1.

وأعاد حساب "فيفا" على موقع تويتر، مشاركة الهدف، معلقا عليه "هل يمكن أن يكون هذا منافسا على جائزة بوشكاش، اسأل إيستلي. هذه التسديدة واحدة من بين المفضلة لدينا".

Could this be a #Puskas contender, ask @EastleighFC. We've seen a few long rangers. This is one of our favourites. Some hit by @DannyWhitehall1. Boof.🎯👏pic.twitter.com/vQioSr2DnJ — FIFA.com (@FIFAcom) August 29, 2022

ورد نادي إيستلي على تغريدة الفيفا، قائلا: "حسنا، مجرد مشاهدة الهدف مرة أخرى؛ لأن الفيفا أراد ذلك".

كما تفاعل مغردون مع الهدف، حيث اعتبره بعضهم أنه أجمل هدف على الإطلاق يأتي من ركلة حرة، فيما وافق آخرون على وجوده في قائمة الأفضل لجائزة بوشكاش.

Genuinely the best goal I have ever seen ‘live’ incredible hit. @DannyWhitehall1 take a bow 🙌🏻 https://t.co/i6ObIyuNeH — Daz 🇪🇺 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #19 (@KopiteDarren) August 30, 2022

Big kick that one https://t.co/1kX1uTY6s9 — Danny Whitehall (@DannyWhitehall1) August 29, 2022