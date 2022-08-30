للتسهيل على المستخدمين قبل مونديال قطر 2022.. "بي إن" تضيف تطبيق "سكيب كاش" إلى متاجرها

أعلنت مجموعة "بي إن" (beIN) الإعلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركة التكنولوجيا المالية القطرية التي تمتلك تطبيق "سكيب كاش" (SkipCash) للدفع عبر الهواتف المحمولة، التي تتيح للمستخدمين خيارا إضافيا لإتمام عملية الدفع غير النقدية داخل متاجر المجموعة، بجانب وسائل الدفع الأخرى المتوفرة.

وقال حمد الجابر مدير المبيعات الإقليمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بي إن": "نحن فخورون بإتمام هذه الشراكة وبدعمنا للشركات المحلية المبتكرة، حيث نوحد جهودنا وتعاوننا بينما نمضي في سعينا للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد رقمي متقدم ومبتكر، وأود التأكيد على التزام بي إن الدائم بتوفير أفضل التجارب السلسة التي تناسب كافة العملاء".

وأضاف الجابر "يسعدنا إضافة سكيب كاش إلى باقة وسائل الدفع الرقمية الخاصة بنا والتي تأتي قبيل انطلاق الحدث الكروي الأكثر شهرة في العالم -كأس العالم في قطر 2022- الذي سنوفره لمجموعة واسعة من عشاق الرياضة والترفيه في المنطقة".

من جهته، قال محمد الدليمي، مؤسس ومدير شركة سكيب كاش "دمج سكيب كاش في خيارات الدفع الخاصة ببي إن، سيمكن المستخدمين من ربط بطاقات الائتمان الخاصة بهم بشكل آمن، والدفع عن طريق التطبيق بكل سهولة".

وأضاف "يسرنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل مع بي إن في هذا الوقت الاستثنائي، حيث الأنظار كلها مصوبة نحو قطر. نحن نشعر بالمسؤولية بينما نظهر للعالم مدى سهولة التجول في البلاد بمجرد اقتناء هاتف ذكي".

وتمتلك شبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) أكبر محفظة منفردة من الحقوق الرياضية مقارنة بغيرها من الجهات الإعلامية العالمية، بما في ذلك حقوق البث الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكبر بطولات كرة القدم الدولية مثل كأس العالم لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال أوروبا للسيدات، والدوريين الفرنسي والإسباني، وكأس الأمم الأفريقية، وجميع بطولات التنس الكبرى، وغيرها الكثير من البطولات العالمية.