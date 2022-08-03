بدءا من كأس السوبر بين ريال مدريد وآينتراخت.. استخدام تقنية التسلل شبه الآلي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الأربعاء- أن تقنية التسلل شبه الآلية ستُستخدم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن تستخدم في مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الأسبوع المقبل.

وسيُستخدم النظام الذي يستعمل كاميرات خاصة لتتبع نقاط في أجسام اللاعبين، في مباراة كأس السوبر الأوروبية في هلسنكي، ثم من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الأخيرة بين ليفربول وريال مدريد إلغاء هدف لريال مدريد بداعي التسلل، في ظل تشكيك كبير من خبراء التحكيم في أنحاء العالم في هذا القرار.

وقال روبرتو روسيتي رئيس لجنة التحكيم في "اليويفا" في بيان "يبحث الاتحاد الأوروبي باستمرار عن حلول تكنولوجية جديدة لتطوير اللعبة ودعم عمل الحكام، سيسمح هذا النظام المبتكر لفرق تقنية حكم الفيديو المساعد بتحديد حالات التسلل بسرعة وبدقة أكبر، وذلك سيعزز سرعة اللعبة واتساق القرارات".

وقال اليويفا إن النظام الجديد سيعمل بكاميرات خاصة تتعقب 29 نقطة جسم مختلفة لكل لاعب، بإجمالي 188 اختبارا أجريت منذ عام 2020، بما في ذلك جميع مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومرحلة خروج المغلوب من دوري الأبطال وبطولة أوروبا للسيدات.

وأضاف روسيتي "النظام جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية ويتم تنفيذه في كل ملاعب دوري أبطال أوروبا".

وتقام مباراة السوبر يوم الأربعاء المقبل، وسيديرها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

وقال الاتحاد الدولي (فيفا) الشهر الماضي إن هذا النظام سيُستخدم في كأس العالم هذا العام في قطر، ووعد بقرارات أكثر دقة وأسرع بكثير.

وباستخدام الكاميرات الموضوعة بشكل إستراتيجي حول الملاعب، وشريحة في كرة المباراة، قال الفيفا إن التكنولوجيا ستقطع شوطا طويلا لتقليص قرارات تقنية الفيديو بشأن احتساب التسلل وتقليل الوقت اللازم للتأكد منه.

وسيتمكن المتفرجون أيضا من رؤية بعض الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد عند شرح قرارات تقنية الفيديو على شاشة الملعب.