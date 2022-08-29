مقابل 100 مليون دولار.. مانشستر يونايتد يضم الجناح البرازيلي أنطوني من أياكس

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق بضمّ الجناح البرازيلي أنطوني من أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضحت "بي بي سي" أن القيمة المبدئية للصفقة تبلغ 80.75 مليون جنيه إسترليني (94.74 مليون دولار)، بجانب 4.25 ملايين مكافآت ومتغيرات.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب البالغ عمره 22 عاما لفحص طبي في غضون يومين، قبل أن يوقع عقدا مدته 5 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وانضم أنطوني إلى أياكس في فبراير/شباط 2020 قادما من ساو باولو البرازيلي، وخاض أكثر من 80 مباراة مع الفريق الهولندي في جميع المسابقات، وسجل 25 هدفا.

وخاض مباراته الدولية الأولى مع البرازيل في أكتوبر/تشرين الأول 2021 خلال الفوز 3-1 على فنزويلا بتصفيات كأس العالم.