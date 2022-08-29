كرة القدم تخرج عن السيطرة هذا الموسم.. نتائج مذهلة في الدوريات الأوروبية

سجل سان جيرمان وبايرن ميونخ انتصارين كبيرين في البطولتين الفرنسية والألمانية، إذ سحق الباريسيون ليل 7-1 والبافاريون بوخوم بـ7 أهداف نظيفة، وتواصلت النتائج الكبيرة يومي السبت والأحد الماضيين.

ليفربول يصنع التاريخ

ولم تقف النتائج المذهلة عند الأسبوع الماضي، بل زادت وتيرتها يومي السبت والأحد الماضيين في مختلف دوريات القارة العجوز، إذ سحق ليفربول بورنموث 9-صفر ليعادل أكبر فوز في تاريخ المسابقة.

وفي الدوري الألماني، سحق يونيون برلين -بشكل مفاجئ- شالكه 6-1. ويشارك أبناء العاصمة الألمانية بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب "البوندسليغا".

وعاد أيندهوفن من الإقصاء في دوري أبطال أوروبا ليتألق محليا.

وفي الدوري الهولندي، سجل رجال رود فان نيستلروي 6 أهداف في الفوز 6-1 على إكسلسيور.

كما حقق مونبلييه أكبر فوز له في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بفوزه 7-صفر على بريست، بينما صنع سيلتيك التاريخ في أسكتلندا عندما تغلب على داندي يونايتد 9-صفر.

وهذا يعد أكبر انتصار خارج أرضه في تاريخ الفريق الأسكتلندي، وسيكون هذا تحذيرا لريال مدريد قبل لقائهما في دوري أبطال أوروبا.