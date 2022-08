كرة القدم تخرج عن السيطرة هذا الموسم.. نتائج مذهلة في الدوريات الأوروبية

سجل سان جيرمان وبايرن ميونخ انتصارين كبيرين في البطولتين الفرنسية والألمانية، إذ سحق الباريسيون ليل 7-1 والبافاريون بوخوم بـ7 أهداف نظيفة، وتواصلت النتائج الكبيرة يومي السبت والأحد الماضيين.

ولم تقف النتائج المذهلة عند الأسبوع الماضي، بل زادت وتيرتها يومي السبت والأحد الماضيين في مختلف دوريات القارة العجوز، إذ سحق ليفربول بورنموث 9-صفر ليعادل أكبر فوز في تاريخ المسابقة.

وفي الدوري الألماني، سحق يونيون برلين -بشكل مفاجئ- شالكه 6-1. ويشارك أبناء العاصمة الألمانية بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب "البوندسليغا".

وعاد أيندهوفن من الإقصاء في دوري أبطال أوروبا ليتألق محليا.

وفي الدوري الهولندي، سجل رجال رود فان نيستلروي 6 أهداف في الفوز 6-1 على إكسلسيور.

🗓 28/08/2022:

The biggest ever competitive away win in #CelticFC history 👏💚

#DUFCCEL | #cinchPrem | #COYBIG 🍀 pic.twitter.com/3L0RYqFVj2

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 28, 2022